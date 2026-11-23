Ευθύνες στους… Δημοκρατικούς για την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών και την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ιράν απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι είχε προβλέψει τις συγκεκριμένες εξελίξεις σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η νίκη των Δημοκρατικών θα οδηγούσε σε σημαντική υποχώρηση των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά και σε εντονότερη επιθετικότητα από την πλευρά της Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι και οι δύο προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν.
Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε την τελευταία εβδομάδα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του τελευταίου έτους, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν ζημιές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί τους Δημοκρατικούς «αδύναμους, αναποτελεσματικούς και καταστροφικούς για τη χώρα», προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο».
Οι αναφορές Τραμπ στις τιμές του πετρελαίου
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς και το Ιράν ότι «πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις» προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.
Αντίθετα, υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε επίπεδα-ρεκόρ μετά τις εκλογές, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στο εκλογικό αποτέλεσμα.
As everyone remembers, I predicted two things concerning the November 3rd Midterm Elections. One, that if the Democrats win, the Stock Markets would go down, substantially, which they have, and two, that the Islamic Republic of Iran, which has killed 81,000 protestors as of today, will grow more aggressive in their attacks, which has also occurred. Iran has launched more drones and missiles in the last week than at any time for over a year. Don’t worry, they’ve all been knocked down, and done no damage. Iranian leaders consider the Democrats weak, ineffective, and Country destroying, but I won’t let that happen! Both the Dems and Iran fought like hell to keep the Oil price up as long as possible and, since the Election, the Oil price has dropped by a record level. Too bad the Voters didn’t understand this before they pulled the trigger, but the whole Election was very “strange.” In the end, America will win! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP
( TS: Nov 22 2026, 4:47 PM ET )
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 22, 2026