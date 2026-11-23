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Ευθύνες στους… Δημοκρατικούς για την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών και την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ιράν απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι είχε προβλέψει τις συγκεκριμένες εξελίξεις σε περίπτωση επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η νίκη των Δημοκρατικών θα οδηγούσε σε σημαντική υποχώρηση των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά και σε εντονότερη επιθετικότητα από την πλευρά της Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι και οι δύο προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε την τελευταία εβδομάδα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του τελευταίου έτους, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν ζημιές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί τους Δημοκρατικούς «αδύναμους, αναποτελεσματικούς και καταστροφικούς για τη χώρα», προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο».

Οι αναφορές Τραμπ στις τιμές του πετρελαίου

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς και το Ιράν ότι «πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις» προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σε επίπεδα-ρεκόρ μετά τις εκλογές, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στο εκλογικό αποτέλεσμα.