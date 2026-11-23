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Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή υπέστησαν εισπνοή καπνού από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου, το βράδυ της Κυριακής (22/11), σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της γερμανικής πρωτεύουσας.

Από τους τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας ακόμη φέρει σοβαρά τραύματα. Οι υπόλοιποι 13 υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο του νοσοκομειακού συγκροτήματος, στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ.

Παρότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ο καπνός εξαπλώθηκε σε άλλους χώρους του κτιρίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η επείγουσα απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και την ολοκλήρωση των εργασιών εξαερισμού του κτιρίου, η πυροσβεστική παρέδωσε τον χώρο στην αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.