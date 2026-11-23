Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ή υπέστησαν εισπνοή καπνού από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου, το βράδυ της Κυριακής (22/11), σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της γερμανικής πρωτεύουσας.
Από τους τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας ακόμη φέρει σοβαρά τραύματα. Οι υπόλοιποι 13 υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.
Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ασθενούς, στον πρώτο όροφο του νοσοκομειακού συγκροτήματος, στην ανατολική συνοικία Λίχτενμπεργκ.
Berlin-Westend, Samstagnacht, halb drei. Ein 35-Jähriger fährt sein Auto gegen einen Lichtmast. Zufällig steht ein Rettungswagen daneben, die Sanitäter steigen aus und wollen helfen. Stattdessen schlägt der Fahrer einem Sanitäter mit der Faust gegen den Kopf. Der Sanitär muss ins Krankenhaus.
Dann holt der Typ zwei Messer aus dem Kofferraum und bedroht die Besatzungen von drei Rettungswagen, fünf Männer und eine Frau. Die Helfer flüchten in ihre Fahrzeuge und verriegeln die Türen. Die Polizei nimmt den Täter fest. Kein Führerschein, Verdacht auf Drogen, Blutprobe. Danach ließ man ihn wieder gehen.
Und die Öffentlichkeit hätte davon vermutlich nie erfahren. Erst als die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft den Fall selbst bekannt gemacht hat, kam von der Polizei eine Meldung. Die Kollegen fühlen sich alleingelassen, sagt die Gewerkschaft. Von der Polizei kam dazu nur die Erklärung, man habe »einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht«.
Jedes Jahr dieselben Sonntagsreden über Respekt vor Rettungskräften und härtere Strafen. Und in Wirklichkeit schlägt einer einen Sanitäter krankenhausreif, zieht zwei Messer und sitzt ein paar Stunden später wieder zu Hause auf dem Sofa.
— Dara 🇩🇪 (@Raeubertochtah) November 22, 2026
Παρότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ο καπνός εξαπλώθηκε σε άλλους χώρους του κτιρίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η επείγουσα απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.
Οι δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.
Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και την ολοκλήρωση των εργασιών εξαερισμού του κτιρίου, η πυροσβεστική παρέδωσε τον χώρο στην αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.