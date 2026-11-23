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Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συναυλίας στην κεντρική Καλιφόρνιατων ΗΠΑ, με έναν 26χρονο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από τραύμα στο στήθος που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:30 το βράδυ του Σαββάτου, στην πόλη Στράθμορ, στην κομητεία Τουλάρε, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 150 άτομα για τη συναυλία. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός δραστών άνοιξε πυρ εναντίον των παρευρισκομένων.

Από τους εννέα τραυματίες, τρεις χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Εκτός από τον 26χρονο, χειρουργική επέμβαση χρειάστηκαν ένας 19χρονος και ένας 22χρονος, ενώ οι υπόλοιποι έξι υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

A private gathering in California’s Central Valley turned into a shooting scene after gunfire wounded nine people with possible links to gang involvement, as two victims remain critically injured. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Αναδροµικά για 640.000 συνταξιούχους: Πότε θα γίνουν οι πληρωµές, οι 5 κατηγορίες των δικαιούχων https://t.co/C0zbjw2IH6 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 22, 2026

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής συμμοριών

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι πυροβολισμοί να συνδέονται με δραστηριότητα συμμοριών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης ή η ταυτότητα των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στη μικρή πόλη των περίπου 3.000 κατοίκων, συμμετείχαν καλλιτέχνες από γειτονικές πολιτείες.