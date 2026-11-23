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Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας της Γαλλίας (DGPN), έπειτα από καταγγελίες για τη διακίνηση ρατσιστικών μηνυμάτων, γελοιογραφιών και φωτογραφίας που απεικονίζει ναζιστικό χαιρετισμό σε ιδιωτικές συνομιλίες σπουδαστών αστυνομικής σχολής, στον νομό Σεν-ε-Μαρν. Την υπόθεση αποκάλυψε η εφημερίδα Le Parisien, επικαλούμενη πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η εισαγγελική αρχή του Φοντενεμπλό επιλήφθηκε του ζητήματος, έπειτα από σχετική αναφορά που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 40 του γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, διενεργήθηκε διοικητική έρευνα και προτάθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις.

Η εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε σχετική έρευνα με τίτλο «Ναζιστικός χαιρετισμός, ρατσισμός, παρενόχληση, φωτογραφία γυμνού παιδιού… Όταν μια τάξη μελλοντικών αστυνομικών ξεπερνά κάθε όριο».

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες σπουδαστών και στιγμιότυπα οθόνης, καταγράφοντας περιστατικά και συμπεριφορές ορισμένων εκπαιδευόμενων στην Εθνική Ανώτερη Σχολή της Αστυνομίας (ENSP), στο Καν-Εκλύζ.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μια μικρή ομάδα δόκιμων υπαστυνόμων φέρεται να διακινούσε προσβλητικό και ακραίο περιεχόμενο σε ιδιωτικές ομαδικές συνομιλίες, μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Instagram, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι σπουδαστές της τάξης.

Μεταξύ των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται στιγμιότυπο οθόνης με ανδρείκελο ντυμένο με στολή Γερμανού αξιωματικού, το οποίο εμφανίζεται με το χέρι υψωμένο σε ναζιστικό χαιρετισμό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ομοίωμα φέρεται να είχε τοποθετηθεί στο γραφείο των σπουδαστών της σχολής.

🚨🇫🇷👮‍♂️ ALERTE INFO ! ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ζώδια 23/11: Ημερήσιες προβλέψεις - Τοξότες, νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε τον κόσμο Πολωνία: Ρωσικοί πύραυλοι κρουζ οι τρεις στόχοι που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας – Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ Καλιφόρνια: Εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς σε συναυλία – Εξετάζεται σύνδεση με συμμορίες Ρομπ Καρντάσιαν: Γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης του με μια σπάνια κοινή τους φωτογραφία SALUT NAZI, RACISME, CROIX GAMMÉES, PHOTOS D’ENFANT NU, HARCÈLEMENT… 👉 VOILÀ CE QUI SE PASSE ENTRE FUTURS OFFICIERS DE LA POLICE FRANÇAISE 😨 Une enquête du Parisien révèle des faits CHOQUANTS au sein de l’École nationale supérieure de la police (ENSP), en Seine-et-Marne, où 450 élèves sont formés pour devenir lieutenants, capitaines ou commandants de police. Dans des groupes WhatsApp et des échanges privés, plusieurs futurs officiers, formellement identifiés, ont partagé des contenus particulièrement graves : 🔴 SALUT NAZI : un mannequin habillé en officier allemand, le bras tendu, a été photographié dans l’école. La publication a reçu des réactions avec des cœurs et des rires. 🔴 CARICATURES ISLAMOPHOBES : en plein cours, une élève a dessiné un homme musulman présenté comme "islamiste", puis une femme entièrement voilée, avant de partager les dessins sur WhatsApp, provoquant des rires. 🔴 PROPOS RACISTES : une élève a écrit, à propos de femmes d’origine maghrébine : "Y a que ça des putes à bougn (bougnoules). On va toutes les tondre." 🔴 PHOTOS D’ENFANT NU ET HARCÈLEMENT : un photomontage représentant un enfant nu avec un sexe disproportionné a été partagé en identifiant un camarade. Une autre élève a été comparée à Mimie Mathy avec une photo de l’actrice nue. 🔴 CROIX GAMMÉES ET "MEIN KAMPF" : des photos de crevettes disposées en croix gammée, des blagues racistes et antisémites, ainsi que le livre d’Adolf Hitler envoyé en PDF à plusieurs élèves. 🔴 INSULTES MÊME PENDANT LES COURS : selon un témoignage, lorsqu’un élève donne des ordres un peu trop fermement à une femme, il est traité de "salafiste". LE PLUS CHOQUANT : LA HIÉRARCHIE ÉTAIT INFORMÉE DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS, MAIS AUCUNE SANCTION N’A ÉTÉ APPLIQUÉE ! Les auteurs des publications ont été FORMELLEMENT IDENTIFIÉS et les faits signalés dès cet été à la hiérarchie de l’école et de la police. ⚠️ L’UNE DES ÉLÈVES AYANT DIFFUSÉ LE PLUS DE MESSAGES PROBLÉMATIQUES EST LA FILLE D’UN DES CHEFS DE L’ÉCOLE. La direction de la police nationale assure avoir ouvert une enquête administrative, proposé des sanctions, signalé les faits à la justice et reçu les victimes et témoins connus. MAIS CETTE VERSION EST CONTESTÉE : une élève affirme n’avoir jamais été entendue et indique qu’aucun de ses camarades ne l’aurait été, à sa connaissance. Plus inquiétant encore, une autre élève affirme que DES CONTENUS SIMILAIRES CIRCULENT DANS D’AUTRES CLASSES, sans avoir fait l’objet de signalements. ET CE SONT CES MÊMES ÉLÈVES QUI, DANS QUELQUES MOIS, POURRONT DEVENIR OFFICIERS DE POLICE ET COMMANDER JUSQU’À 100 AGENTS ! Malgré les signalements, les élèves mis en cause poursuivent leur formation et devraient être diplômés début 2027. AUCUNE SANCTION N’AURAIT ÉTÉ APPLIQUÉE À CE JOUR. (via Le Parisien) — Impact (@ImpactMediaFR) November 22, 2026

Επιπλέον, η Le Parisien αναφέρει ότι ορισμένοι εκπαιδευόμενοι έλαβαν σε μορφή PDF το βιβλίο «Ο Αγών μου» (Mein Kampf) του Αδόλφου Χίτλερ, επικαλούμενη σχετική μαρτυρία.

Le patron de la police saisit la justice après un salut nazi et des messages racistes dans une école de police ➡️ https://t.co/i6unrUtrjV https://t.co/9GFH3kA4P2 — Le Parisien (@le_Parisien) November 22, 2026

Ρατσιστικά σχόλια και καταγγελίες για παρενόχληση

Το δημοσίευμα περιγράφει επίσης προσβλητικά σχόλια σε βάρος μελλοντικού αξιωματικού με καταγωγή από το Μαγρέμπ, καθώς και τη διακίνηση ξενοφοβικών και αντισημιτικών εικόνων.

Ακόμη, γίνεται αναφορά σε περιστατικό παρενόχλησης μέσω φωτομοντάζ, στο οποίο φέρεται να απεικονίζεται γυμνό παιδί με παραμορφωμένα χαρακτηριστικά των γεννητικών οργάνων, με τους συντάκτες του υλικού να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για συσπουδαστή τους.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα της Le Parisien, η ιεραρχία της σχολής είχε ενημερωθεί για τα περιστατικά ήδη από το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι σήμερα πειθαρχικά μέτρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.