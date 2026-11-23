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Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11) στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και σε κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών και ανακοίνωση του Οργανισμού. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου του Χαρτούμ, καθώς και σε άλλα σημεία της πόλης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Πηγή από τον σουδανικό στρατό, η οποία μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP υπό καθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το έδαφος της Αιθιοπίας και συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Μπαχίρ Νταρ.

«Η επίθεση τα ξημερώματα σήμερα αποτελεί συνέχεια της αιθιοπικής επιθετικότητας εναντίον του σουδανικού εδάφους, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το αεροδρόμιο Μπαχίρ Νταρ της Αιθιοπίας», ανέφερε η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο σουδανικός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Αιθιοπία για υποστήριξη των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), με τις οποίες βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση από τον Απρίλιο του 2023.

Από την πλευρά της, η αιθιοπική κυβέρνηση έχει απορρίψει τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ζημιές σε εγκατάσταση του ΟΗΕ

Την πρόκληση ζημιών σε εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε ο διεθνής οργανισμός, γνωστοποιώντας ότι κτίριο στο οποίο βρίσκονταν εργαζόμενοι του ΟΗΕ επλήγη κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

«Αυτό συνέβη σε μια γειτονιά αμάχων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Παράλληλα, το OCHA καταδίκασε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ανθρωπιστικό προσωπικό, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών να εκτίθενται σε τέτοιου είδους απειλές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

At least 4 civilians, including a 10-year-old child, were killed in dawn drone strikes across Khartoum and Omdurman. A U.N. compound with staff inside was also damaged, the first such hit since the army recaptured the capital in May 2025.

https://t.co/eaayxFMfYL #Sudan #Khartoum #Omdurman #UN #DroneAttack — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) November 22, 2026

Βαρύς ο απολογισμός του πολέμου στο Σουδάν

Περισσότερους από 200.000 νεκρούς έχει προκαλέσει, σύμφωνα με εκτιμήσεις εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, η πολεμική σύγκρουση μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών δυνάμεων RSF, η οποία ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως, με εκατομμύρια ανθρώπους να πλήττονται από την πείνα και τον εκτοπισμό.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους για την εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις με drones κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ιδιαίτερα βαρύς είναι και ο απολογισμός για τα παιδιά, καθώς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου τα 2/3 των ανηλίκων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν φέτος επλήγησαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ταυτόχρονα, οι αντίπαλες δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούονται για τον έλεγχο της πλούσιας σε φυσικούς πόρους περιοχής Κορντοφάν, στη νότια χώρα, η οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας σύνδεσμο ανάμεσα στις περιοχές που ελέγχει ο σουδανικός στρατός και στο Νταρφούρ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των RSF.