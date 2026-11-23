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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή το απόγευμα στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, λίγο πριν τη διασταύρωση για το Μετόχι, όταν μία μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το argolikeseidhseis, ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα την εκτροπή της.

Από τη σφοδρότητα της πτώσης, ο αναβάτης, 46 χρονών, υπέστη ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματία και εν συνεχεία να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατος του.