Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε σήμερα η 11η αγωνιστική της Super League, με πλούσιο θέαμα και αρκετά γκολ.
Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ και διατήρησε τη διαφορά των 4 βαθμών από τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέτριψε με 6-2 τον Ηρακλή. Ευρεία νίκη σημείωσε και ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 4-0 της Κηφισιάς.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 1-0 του Βόλου, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ατρόμητο (1-1).
Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής πέφτει αύριο με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης – Άρης.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
- Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
- Παναιτωλικός – Βόλος 1-0
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
- Αστέρας Τρίπολης – Άρης 23/11, 17:00
Η βαθμολογία:
Standings provided by Sofascore