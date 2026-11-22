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Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε σήμερα η 11η αγωνιστική της Super League, με πλούσιο θέαμα και αρκετά γκολ.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ και διατήρησε τη διαφορά των 4 βαθμών από τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέτριψε με 6-2 τον Ηρακλή. Ευρεία νίκη σημείωσε και ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 4-0 της Κηφισιάς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναιτωλικός επικράτησε με 1-0 του Βόλου, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Ατρόμητο (1-1).

Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής πέφτει αύριο με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης – Άρης.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 23/11, 17:00

Η βαθμολογία: