Αντιμέτωπος με άλλο ένα πολύ μεγάλο σοβαρό, αγωνιστικό θέμα είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Σαντίνο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ (2-0) για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ είχε μία δυνατή κόντρα στην περιοχή της κρητικής ομάδας κι έπεσε πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τους πόνους. Έπειτα από λίγο βγήκε εκτός γηπέδου με το ειδικό αμαξίδιο και πήγε στο ιατρείο του γηπέδου.

Η επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ ήταν πως ο Αντίνο φαίνεται ότι έχει πάθει σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Τη Δευτέρα (23/11) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να υπάρχει πλήρη εικόνα της «ζημιάς».