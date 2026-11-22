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Προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η σοβαρή καταγγελία 23χρονης τετραπληγικής κοπέλας. Όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα συστηματικής κακοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης από τη νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της.

Η γυναίκα είχε επιβιώσει από σοβαρό τροχαίο το 2022, το οποίο όμως την άφησε τετραπληγική. Από τότε δίνει καθημερινά τη δική της μάχη, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που εμπιστευόταν απόλυτα.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, από τον Ιανουάριο του 2023 άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα που δεν μπορούσε να εξηγήσει.

«Ξεκινάω να έχω συμπτώματα τα οποία δεν τα είχα πριν, είχα αρκετές παραισθήσεις. Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε μία αγωγή για να μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα. (…) Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο χειρότερα γινόντουσαν τα συμπτώματα. Είχα φτάσει σε σημείο που δεν επικοινωνούσα καθόλου με το περιβάλλον. Είχα την εικόνα ενός τοξικομανούς», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η αιτία της κατάστασής της αποκαλύφθηκε αργότερα, όταν διαπιστώθηκε πως λάμβανε φαρμακευτικές ουσίες χωρίς τη γνώση της.

«Ανακαλύψαμε ότι μου χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες», κατήγγειλε.

Μάλιστα, η 23χρονη υποστήριξε ότι οι εξετάσεις έδειξαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό της.

«Το όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα πάνω από 2.800», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή.

«Μπήκα χειρουργείο. Αν δεν ήμουν 22 και ήμουν 32 ή 42, θα μπορούσα να έχω πεθάνει από καρδιακή προσβολή», συμπλήρωσε.

Η 23χρονη διαπίστωσε, όπως λέει, ότι έλειπαν χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

«Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό», ανέφερε.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να είχε μεταφέρει διατραπεζικά συνολικά 106.020 ευρώ από τον λογαριασμό της. Από την πλευρά της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι τα ποσά αφορούσαν δεδουλευμένες αμοιβές που της οφείλονταν.

Παράλληλα, η οικογένεια καταγγέλλει ότι εξαφανίστηκαν ακόμη 25.000 ευρώ σε μετρητά από το σπίτι.

«Αποπειράθηκε να με σκοτώσει»

Η 23χρονη δηλώνει απογοητευμένη από το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που έχει υποβάλει, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση.

«Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα», είπε.

Η ίδια και η οικογένειά της συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για όσα καταγγέλλουν ότι συνέβησαν, περιμένοντας την εξέλιξη των αρμόδιων διαδικασιών και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.