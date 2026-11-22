Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η χώρα και δη η πρωτεύουσα αναμένεται να νεκρώσει, καθώς έχει κηρυχθεί πανελλαδική απεργία. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, αλλά και με τα πλοία. Στην απεργία συμμμετέχουν εργαζόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Στην Αθήνα, η κίνηση των μέσων σταθερής τροχιάς επηρεάζεται άμεσα, ενώ δεν είναι γνωστό ακόμα ποια στάση θα κρατήσουν οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε δύο διακοπές στη λειτουργία των συρμών. Συγκεκριμένα, το μετρό δεν θα εκτελεί δρομολόγια από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Όσον αφορά τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ, το πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σύντομα, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των φορέων για τυχόν αλλαγές.

Τα θαλάσσια δρομολόγια αναμένεται να ανασταλούν καθολικά την Τετάρτη, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν προαναγγείλει τη συμμετοχή τους. Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς ή από τα νησιά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη διαχείριση των εισιτηρίων τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους δημοσίους υπαλλήλους, εστιάζοντας σε εργασιακά και οικονομικά αιτήματα. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε συμμετοχή, προβάλλοντας ζητήματα όπως τα κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση, την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις αποδοχών και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Οι κεντρικές απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια στην Αθήνα και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται στις 10:00 στον Πειραιά (πλατεία Δημοτικού Θεάτρου), στο Ηράκλειο (πλατεία Ελευθερίας), στα Ιωάννινα (Εργατικό Κέντρο) και στα Χανιά (Δημοτική Αγορά). Στις 10:30 θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο), στη Λάρισα (κεντρική πλατεία), στον Βόλο (πλατεία Ελευθερίας) και στην Καλαμάτα (πεζόδρομος Αριστομένους).