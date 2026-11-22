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Ειρωνικά σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τους όρους που θέτουν οι Ευρωπαίοι για τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η Μόσχα προσκάλεσε Ευρωπαίους εκπροσώπους για διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Ζαχάροβα σχολίασε το Σάββατο (21/11) δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, το οποίο ανέφερε ότι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών είναι διατεθειμένοι να επισκεφθούν τη ρωσική πρωτεύουσα, προκειμένου να συζητήσουν τις προοπτικές διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ευρωπαϊκή πλευρά θέτει ως προϋπόθεση την πλήρη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις, ζητώντας ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Απαντώντας στις πληροφορίες αυτές, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας ειρωνεύτηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων, υποστηρίζοντας ότι οι Γάλλοι αξιωματούχοι προφανώς είχαν ξυπνήσει με το λάθος πόδι ή είχαν ανταλλάξει χειραψία με το λάθος χέρι.

Η πρόσκληση Πούτιν προς τους Ευρωπαίους

Η τοποθέτηση της Ζαχάροβα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία είχε ήδη απευθύνει πρόσκληση σε ορισμένους Ευρωπαίους εκπροσώπους να επισκεφθούν τη Μόσχα.

Όπως είχε εξηγήσει ο Ρώσος πρόεδρος, οι προσκλήσεις διαβιβάστηκαν μέσω διπλωματικών διαύλων, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι θέσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανή συμμετοχή τους στην ειρηνευτική διαδικασία.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε διευκρινίσει ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει, προς το παρόν, να αποκαλύψει ποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προσκληθεί.

Η αντίδραση της Ζαχάροβα αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην πρόσκληση του Κρεμλίνου για διερευνητικές επαφές και στην απαίτηση των Ευρωπαίων να εξασφαλίσουν πλήρη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.

Παρότι η ίδια δεν αμφισβήτησε ευθέως την πρωτοβουλία του Πούτιν, η ειρωνική της απάντηση προς το Παρίσι έρχεται σε αντίθεση με το άνοιγμα της Μόσχας για απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους εκπροσώπους.

Το βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.