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Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται η πυρκαγιά στο ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II, το οποίο επλήγη το Σάββατο (21/11) από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Οι φινλανδικές αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για το άγνωστο φορτίο του πλοίου και τον κίνδυνο βύθισής του.

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, η φωτιά εξακολουθούσε να καίει το πρωί της Κυριακής (22/11), παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Το πλοίο, το οποίο συνδέεται με τις στρατιωτικές μεταφορές της Ρωσίας, παραμένει αγκυροβολημένο στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, ανοικτά της πόλης Λοβίσα.

Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από το Κίεβο.

Επιχείρηση κατάσβεσης με συμμετοχή Φινλανδίας, Εσθονίας και Ρωσίας

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της φινλανδικής Συνοριοφυλακής, με τη συμμετοχή φινλανδικών, εσθονικών και ρωσικών πλοίων.

Όπως ανέφερε στο Yle ο αντιπλοίαρχος Γιόνι Σέμπεργκ, επικεφαλής της επιχείρησης, προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς και η ψύξη των εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκονται στο πλοίο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το φινλανδικό περιπολικό Uisko, το εσθονικό σκάφος Kindral Kurvits, ρυμουλκά και το ρωσικό διασωστικό Murman.

Οι πυροσβεστικές προσπάθειες πραγματοποιούνται από απόσταση, καθώς η κατάσταση στο πλοίο παραμένει επικίνδυνη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τη φινλανδική Συνοριοφυλακή, η υπερβολική συσσώρευση νερού στο εσωτερικό του πλοίου ενδέχεται να επηρεάσει την ευστάθειά του, προκαλώντας ακόμη και τη βύθισή του.

Οι αρχές σχεδιάζουν να μεταφέρουν το Sparta II εκτός φινλανδικών χωρικών υδάτων μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Προς το παρόν, δεν εκτιμούν ότι το πλοίο αποτελεί κίνδυνο για τη διερχόμενη ναυσιπλοΐα.

Άγνωστο το φορτίο – Πληροφορίες για εύφλεκτα υλικά

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τι μεταφέρει το ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο είχε προορισμό το Καλίνινγκραντ.

Σύμφωνα με το φινλανδικό Verkkouutiset, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες για το περιεχόμενο του φορτίου. Για τον λόγο αυτό, τα συνεργεία διάσωσης λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, υπολογίζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες ή εκρηκτικά.

Μιλώντας στην εσθονική δημόσια τηλεόραση ERR, ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Εσθονίας, Ίβο Βαρκ, δήλωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες πως στο πλοίο μεταφέρεται ορισμένη ποσότητα εύφλεκτου φορτίου, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του.

Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο θα διαρκέσει η πυρκαγιά, καθώς αυτό εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τα διαθέσιμα μέσα κατάσβεσης.

Πιθανή παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο

Το περιστατικό συνοδεύτηκε από νέα ένταση, καθώς οι φινλανδικές αρχές διερευνούν πιθανή παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας, το ελικόπτερο φέρεται να εισήλθε στον φινλανδικό εναέριο χώρο στις 12:34 το μεσημέρι του Σαββάτου, ανοικτά της Λοβίσα, φτάνοντας έως και 4,1 χιλιόμετρα εντός της φινλανδικής επικράτειας.

Ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χέκανεν, ανέφερε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις επιχειρήσεις διάσωσης ή επιτήρησης γύρω από το Sparta II.

Παράλληλα, οι φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν σε ρωσικό σκάφος.

❗️Finland has allowed the Russian rescue vessel Murman (IMO 9682423), which has been under U.S. sanctions since 2021 for its involvement in the Nord Stream 2 project, to enter its waters to help extinguish the fire on the Russian cargo ship Sparta II, which is linked to military structures. The Finnish Border Guard is leading the rescue operation and, once it is completed, plans to allow Russia to tow the damaged vessel along with its cargo back to Russian waters. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 21, 2026

Το Sparta II και οι μεταφορές ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού

Το Sparta II έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού και βρίσκεται σε καθεστώς αμερικανικών και ουκρανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Verkkouutiset, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριέλαβαν το πλοίο στον κατάλογο κυρώσεων τον Μάιο του 2022, λόγω της σύνδεσής του με τη ρωσική εταιρεία στρατιωτικών μεταφορών Oboronlogistika.

Η Ουκρανία έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις στο πλοίο, κατηγορώντας το για συμμετοχή σε μεταφορές οπλισμού.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το φορτίο που μετέφερε κατά την επίθεση του Σαββάτου περιλάμβανε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Verkkouutiset

Ανησυχία για νέες επιθέσεις στη Βαλτική

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Εσθονίας, Ίβο Βαρκ, προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν νέες επιθέσεις στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Σε συνέντευξή του στην εσθονική δημόσια τηλεόραση ERR, υπογράμμισε ότι πολεμικές επιχειρήσεις σε διεθνή ύδατα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τις εμπόλεμες πλευρές, επισημαίνοντας ότι ανάλογα περιστατικά θα μπορούσαν να εκδηλωθούν και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, χαρακτήρισε σοβαρά τα γεγονότα γύρω από το Sparta II, σημειώνοντας ότι έχει ενημερώσει βασικούς εταίρους και συμμάχους της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο επισήμανε ότι οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία επεκτείνονται πλέον και στις γειτονικές περιοχές της Φινλανδίας.

Την ίδια ώρα, η φινλανδική στρατιωτική ηγεσία έχει αναφέρει ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε πλήγμα εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στην ίδια ευρύτερη περιοχή, κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με drones.