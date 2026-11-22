Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προς το παρόν δεν φαίνεται να εξετάζεται το μέτρο για τον περιορισμό βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και σε άλλες περιοχές της χώρας, πέραν από αυτές που συμπεριλαμβάνει το τελικό κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εξεταστεί κάποιες περαιτέρω περιοχές που θα συμπεριληφθούν στο μέτρο» ξεκαθαρίζει στο enikonomia.gr ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων περιορισμών στα Airbnb.

Τα Airbnb

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση που έκανε στις αρχές Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι «στο Airbnb βάλαμε ένα πλαίσιο και δίνουμε πολλά κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί σε περιοχές με μεγάλη πίεση είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε», ο κ. Τσάπαλος τονίζει πως «πάντα αξιολογείται το συγκεκριμένο μέτρο».

«Όπως το κάναμε με την επέκταση των απαγορεύσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έτσι και το παρακολουθούμε… αλλά και γενικώς για το ενδεχόμενο να χρειαστεί επέκταση γεωγραφική της απαγόρευσης ή παράτασης της ήδη υφιστάμενης απαγόρευσης» συμπληρώνει.

Και συνεχίζει λέγοντας πως «το Airbnb δεν είναι το πρόβλημα στο στεγαστικό μας ζήτημα. Το Airbnb συνεισφέρει κατά ένα 5% με 6% στη αντιμετώπιση του προβλήματος .Το πρόβλημα είναι η υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με την προσφορά ακινήτων που είναι χαμηλή». Δεν οφείλεται στο Airbnb το ότι οι τιμές των ενοικίων στα ακίνητα είναι σε υψηλά επίπεδα, υποστηρίζει.

Τι ισχύει μέχρι στιγμής

Υπενθυμίζεται πως, μέχρι στιγμής το μέτρο για τον περιορισμό των νέων Αirbnb επεκτείνεται μέχρι και για τις 31 Δεκεμβρίου 2027:

1.Στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

η Ομόνοια

το Σύνταγμα, Ιλίσια, η Πλάκα

το Μοναστηράκι,το Κουκάκι

τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι

ο Λυκαβηττός και η περιοχή του Μουσείου/Πεδίου του Άρεως

η Νέαπολη, το Ψυρρή,

ο Άγιος Αρτέμιος, το Ζάππειο,

ο Λόφος Αρδηττού, η Γούβα και το Δουργούτι

το Παγκράτι, το Μετς, ο Νέος Κόσμος

το Μεταξουργείο, το Ρουφ και το Αστεροσκοπείο, το Θησείο, τα Πετράλωνα, ο Κεραμεικός, το Γκάζι, ο Βοτανικός,

2.Και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:

ο Άγιος Δημήτριος, η Αρχαία Αγορά, Άθωνος, Καπάνι, Φραγκομαχαλάς

η Αριστοτέλους, η Αγία Σοφία, Ιπποδρόμιο, Ροτόντα, Καμάρα, τα Λουλουδάδικα,

ο Λευκός Πύργος, ο Διαγώνιος, Ναυαρίνου, Βαρδάρης, τα Λαδάδικα, τα Άνω Λαδάδικα

το Πεδίο του Άρεως (Α.Π.Θ., Δ.Ε.Θ.), τα Πανεπιστήμια, οι Σαράντα Εκκλησιές (40 Εκκλησιές)

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, αναστέλλεται η έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) για σπίτια που εντάσσονται για πρώτη φορά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης των εν λόγω ζωνών.

Ωστόσο, το μέτρο δεν καταργεί τις ήδη υφιστάμενες βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά ούτε και απαγορεύει συνολικά τη λειτουργία τους στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.