Τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία, τους πολίτες, αλλά και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, σε περίπτωση εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, υπογραμμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ανακοινώθηκε η έναρξη σεισμικών ερευνών στο Νότιο Ιόνιο και τέθηκαν σε κίνηση αντίστοιχες έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

«Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών» δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιτάχυνε την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Πατρίδα μας την τελευταία τετραετία, με στόχο την εκμετάλλευση των εθνικών ενεργειακών πόρων μας, που θα επιτρέψει να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια, ξεκλειδώνοντας έναν τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες. Θεωρούμε χρέος μας προς τους πολίτες της χώρας και τις επόμενες γενιές να αποκτήσουμε σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα για το ενεργειακό δυναμικό μας» ανέφερε.

Όπως τονίζει, η «πρόσφατη ανακοίνωση της συμμετοχής της SLB, της Viridien και της BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους από την TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας. Μετά τη Chevron και την ExxonMobil, που συνεργάζονται με τους εθνικούς πρωταθλητές HELLENIQ ENERGY και Energean, οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας.

Και μάλιστα σε μία περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων και ενεργειακής επισφάλειας. Εμείς προχωρούμε με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων περιλαμβάνονται στις κορυφαίες διεθνώς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ:

Η TGS ανέλαβε τις σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο, για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και να ολοκληρωθούν ως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Η TGS είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους ενεργειακών δεδομένων και γεωφυσικών υπηρεσιών, με έδρα τη Νορβηγία και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον τομέα των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών και των μη αποκλειστικής χρήσης σεισμικών δεδομένων (Multi-Client Seismic). Μετά τη συγχώνευσή της με την PGS, διαθέτει έναν από τους πλέον προηγμένους στόλους θαλάσσιων σεισμικών ερευνητικών σκαφών διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών πλοίων τύπου Ramform, εξοπλισμένων με την ιδιόκτητη τεχνολογία ευρείας ζώνης GeoStreamer, καθώς και σημαντικές δυνατότητες σεισμικών ερευνών με συστήματα ωκεάνιου πυθμένα (Ocean Bottom Nodes – OBN).

Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την επεξεργασία και την προηγμένη απεικόνιση σεισμικών δεδομένων, καθώς και τη γεωλογική ερμηνεία τους. Το επιχειρηματικό της μοντέλο συνδυάζει την εκτέλεση σεισμικών ερευνών για λογαριασμό πελατών με σημαντικές επενδύσεις σε μη αποκλειστικής χρήσης προγράμματα και την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης διεθνούς βάσης γεωφυσικών δεδομένων.

Οι SLB, Viridien και BGP υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.