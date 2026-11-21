Από την ακρίβεια και τα προϊόντα με μείωση τιμής ως 25% ενόψει Χριστουγέννων αλλά και τις προσπάθειες διεύρυνσης του καταλόγου των προϊόντων, μέχρι τις δημοσκοπήσεις και τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μίλησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης στην ΕΡΤ.

Για το νέο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», που θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου και προβλέπει μειώσεις τιμών έως και 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας συνολικά 26 διαφορετικές κατηγορίες, o κ. Σπανάκης υπενθύμισε ότι εντάχθηκαν και τα παιχνίδια στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ενώ απήυθυνε ανοικτή πρόσκληση στον επιχειρηματικό κόσμο να συμβάλλει.

Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι χοιρινό μοσχάρι γαλοπούλα και αρνί θα έχουν κατά 10 -15%, χαμηλότερη τιμή ενώ στο Πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» τα αλλαντικά θα είναι κατά 25% φθηνότερα.

«Μόνο το 2026 οι έλεγχοι ανέρχονται σε 33.000 και επιβλήθηκαν πρόστιμα 33 εκατομμυρίων με ποσοστό είσπραξης της τάξης του 98%. Παράλληλα εξετάζονται χιλιάδες καταγγελίες που υποβάλλονται στη γραμμή 1520», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης.

Ως θετικό αποτέλεσμα, ανέφερε ότι σε πάγκο της Λαϊκής Αγοράς οι πιπεριές φλωρίνης για παράδειγμα, πουλιούνται σε τιμή της περυσινής αγοράς.

Το 2019 δεν υπήρχε κανένας ελεγχκτικός μηχανισμός, συνέχισε, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προσπαθεί να βάλει φρένο στις τιμές. Το πρόβλημα είναι στις τιμές των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα και όπου υπάρχει ψυγείο λόγω της ενέργειας, ξεκαθάρισε ενώ ανέφερε ότι, μία εβδομάδα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Υφυπουργός Ανάπτυξης έχει επικοινωνήσει με τους ομολόγους του τόσο στο Υπουργείο Αγορτικής Ανάπτυξης όσο και σε άλλα υπουργεία σχετικά και με το θέμα των «ελληνοποιήσεων».

«Χρειάζεται συντονισμός. Η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα έχει αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ανοιχτός διάλογος για επέκταση κι εκτός super market

Γίνεται προσπάθεια να ισχύσουν ανάλογες τιμές κι εκτός των supermarket είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, υπενθυμίζοντας και την έκπτωση του 7% σε 1140 κωδικούς.

Μίλησε παράλληλα για κυρίως εισαγόμενο κύμα ακρίβειας και επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά. «Σκεφτείτε να είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα με 650 ευρώ κατώτατο μισθό», ανέφερε.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι «τρέχουν» 1000 επενδυτικά σχέδια στο Υπουργείο Ανάτπυξης και άνοιξαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Καταγγελίες για προσωπικές αναθέσεις: Καμία κυβερνητική εμπλοκή

«Επειδή γνωρίζω προσωπικά την αδερφή του κυρίου Β. Λιάκου, είναι τα πιο εξειδικευμένα λογιστικά γραφεία στην οικονομική και λογιστική παρακολούθηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πατέρα Δήμαρχο και λογιστή 40, 30, 40 χρόνια.

Καταρχάς ο κ. Λιάκος δεν έχει δεν έχει αρμοδιότητες όσον αφορά χρηματοδότηση δήμων και η χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει να κάνει καν με αυτά τα θέματα. Όλα αυτά που συμβαίνουν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δημιουργούν μια εντύπωση. Είναι ένας νέος πολιτικός με πολύ λαμπρό μέλλον και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με κάτι μεμπτό ή κάτι το οποίο και ξέρετε. Αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν καν στη θέση του, θέση που είχα μέχρι σήμερα. Στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνησή μας όταν υπήρχαν θέματα, οι υπουργοί μας δήλωναν την παραίτησή τους. Γινόντουσαν αποδεκτές παραιτήσεις. Σιγά σιγά δικαιώνονται. Προσέξτε, δεν είναι όπως κάποτε βλέπαμε υπουργούς να είναι στην καρέκλα τους και να μην κουνιούνται με τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι».

Για την κλήση του Κώστα Καραμανλή σε απολογία σχετικά με τα Τέμπη τόνισε ότι πρέπει να «πέσει άπλετο φως», ενώ, απαντώντας στη συζήτηση περί δεξιάς στροφής της ΝΔ, υποστήριξε ότι το κόμμα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών.

«Η αντιπολίτευση συνεχώς, συνεχώς μας κατηγορεί ότι είμαστε με κάποιους λίγους και αυτοί είναι με τους πολλούς αλλά δημοσκοπικά πάνω από το 10% δεν φεύγουν. Κι έρχομαι και ρωτάω: Οι 600.000 νέες θέσεις εργασίας είναι για τους λίγους; Ο μηδέν φόρος, για τους νέους εργαζόμενους είναι οι λίγοι; Έχουμε ακόμα να υλοποιήσουμε μια σειρά πολιτικών και θα κριθούμε όταν θα μπούμε στην τελική προεκλογική μάχη», είπε, κλείνοντας ο Βασίλης Σπανάκης.