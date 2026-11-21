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Στο 2,9% εκτιμάται πώς θα είναι το ετήσιο ποσοστό της αύξησης που θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 στις συντάξεις ασφαλισμένων, όπως αυτό προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση του τελικού κειμένου του κρατικού Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η αύξηση αυτή θα είναι ενσωματωμένη στις συντάξεις του Ιανουαρίου 2027 οι οποίες θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα, όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Διευκρινίζεται πως, το ποσοστό της αύξησης του 2,9% προβλέπεται να είναι μεικτό και δεν θα είναι το ίδιο για όλους τους συνταξιούχους, καθώς αυτό θα διαμορφωθεί με βάση την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (6%) και τον συντελεστή του φόρου εισοδήματος.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σύμφωνα με τους ειδικούς για τις μηνιαίες συντάξεις έως 719,42 ευρώ, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιβληθεί μόνο εισφορά υγειονομικής περίθαλψης( 6%) και δεν θα παρακρατηθεί ο φόρος εισοδήματος, δηλαδή θα είναι μηδενικός.

Τα παραδείγματα

Το enikonomia.gr, παραθέτει ενδεικτικά κάποια παραδείγματα για τον τρόπο που θα καταβληθεί η αύξηση του 2,9% στη σύνταξη των ασφαλισμένων. Αναλυτικά:

Α .Πρώτο παράδειγμα χωρίς προσωπική διαφορά

Εάν κάποιος λαμβάνει σύνταξη 915 ευρώ και δεν έχει προσωπική διαφορά, τότε θα πάρει μια αύξηση της τάξεως του 26,54 ευρώ μεικτά και 19,96 ευρώ καθαρά.

Το ποσό αυτό προκύπτει από:

915 ευρώ +2,9%(ποσοστό αύξησης) =941,54 ευρώ

941,54 ευρώ-915 ευρώ =26,54 ευρώ μεικτά

26,54 ευρώ Χ 6% (εισφορά υγείας)=1,59 ευρώ

26,54 ευρώ -1,59=24,95 ευρώ

24,95 ευρώ Χ 20% (συντελεστής του φορολογικού εισοδήματος)=4,99 ευρώ

Άρα 26,54 ευρώ -1,59 ευρώ -4,99 ευρώ=19,96 ευρώ καθαρά

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, η αύξηση του 2,9% στις συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά θα υπολογιστεί στο σύνολο της εθνικής και ανταποδοτικής.

Β. Δεύτερο παράδειγμα με προσωπική διαφορά

Εάν χορηγείται σε κάποιον πολίτη σύνταξη 800 ευρώ με προσωπική διαφορά 100 ευρώ, τότε αυτή θα ανέβει στα 923,2 ευρώ μεικτά.

Αυτά προκύπτουν από τα εξής:

800 ευρώ σύνταξη+2,9% αύξηση=823,2 ευρώ καθαρά

η προσωπική διαφορά των 100 ευρώ διατηρείται

Και η πραγματική αύξηση θα είναι 23,2 ευρώ

Σημειώνεται δε, πως η αύξηση του 2,9% στις συντάξεις με προσωπική διαφορά δεν θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Δηλαδή θα δοθεί επιπλέον η αύξηση που αντιστοιχεί στην εθνική και στην ανταποδοτική του σύνταξη.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2027: Πότε θα δοθεί η αύξηση του 2,7%

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr οι πληρωμές για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2027 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα καταβληθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως, οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 είχαν καταβληθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 και τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025. Μένει να φανεί εάν οι ημερομηνίες αυτές αλλάξουν, δηλαδή, η πρώτη φάση καταβολής συντάξεων να μετατεθεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026 αντί για τις 19 λόγω του ότι η ημέρα αυτή πέφτει Σάββατο και η δεύτερη φάση να πραγματοποιηθεί στις 21 αντί για τις 22 Δεκεμβρίου 2026, ή εάν θα αποφασιστεί κάποιο άλλο χρονοδιάγραμμα για τις καταβολές.