Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η παράδοση που θέλει τους επισκέπτες της Ρώμης να ρίχνουν ένα κέρμα στη Φοντάνα ντι Τρέβι, με την ελπίδα ότι κάποια ημέρα θα επιστρέψουν στην Αιώνια Πόλη, φαίνεται πως χάνει μέρος της δημοτικότητάς της. Οι δωρεές που συγκεντρώνονται από το διάσημο σιντριβάνι έχουν μειωθεί κατά περίπου 200.000 ευρώ, με την οργάνωση που διαχειρίζεται τα χρήματα να εκτιμά ότι ένας από τους λόγους ενδέχεται να είναι το εισιτήριο των δύο ευρώ που επιβλήθηκε στους τουρίστες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, η εκκλησιαστική φιλανθρωπική οργάνωση Caritas της Ρώμης, η οποία συλλέγει τα κέρματα από το σιντριβάνι και αξιοποιεί τα χρήματα για τη χρηματοδότηση συσσιτίων και άλλων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, κατέγραψε μείωση περίπου 200.000 ευρώ στις εισπράξεις από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η οργάνωση συγκεντρώνει συνήθως περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα κέρματα που αφήνουν οι επισκέπτες στο εμβληματικό μνημείο.

Το εισιτήριο των δύο ευρώ και τα εμπόδια στην παράδοση

Από τον Φεβρουάριο του 2026, οι τουρίστες που επιθυμούν να κατέβουν στα σκαλοπάτια και να πλησιάσουν τη λεκάνη της Φοντάνα ντι Τρέβι πρέπει να πληρώσουν εισιτήριο δύο ευρώ. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο ελέγχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι κάτοικοι της Ρώμης εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου.

Το μέτρο εφαρμόστηκε από τον δήμο της Ρώμης με στόχο τον περιορισμό του υπερτουρισμού και της συμφόρησης γύρω από το μνημείο, το οποίο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση φαίνεται πως έχει επηρεάσει και το παραδοσιακό έθιμο της ρίψης κερμάτων.

Ο διευθυντής της Caritas Ρώμης, Τζουστίνο Τρίντσια, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero ότι ο περιορισμός της άμεσης πρόσβασης στο σιντριβάνι ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες πίσω από τη μείωση των δωρεών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζεφ Κλίντον, ενός Αμερικανού τουρίστα που επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Ρώμη μαζί με τη σύζυγό του. Όταν βρήκε ένα αμερικανικό νόμισμα του ενός σεντ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, αποφάσισε να το ρίξει στη Φοντάνα ντι Τρέβι.

Φτάνοντας όμως στο μνημείο, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πλησιάσει τη λεκάνη χωρίς εισιτήριο. Σκέφτηκε να ζητήσει από κάποιον που βρισκόταν κοντά στο νερό να ρίξει το κέρμα για λογαριασμό του, αλλά τελικά το κράτησε στην τσέπη του.

Οι ανέπαφες πληρωμές και οι τουρίστες χωρίς μετρητά

Το εισιτήριο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που εξετάζεται για τη μείωση των δωρεών.

Η ολοένα μεγαλύτερη χρήση καρτών, ανέπαφων πληρωμών και ψηφιακών πορτοφολιών σημαίνει ότι πολλοί ταξιδιώτες δεν έχουν πλέον κέρματα μαζί τους.

Ένα νεαρό ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη, ο Έρικ και η Πάτι, δήλωσε στον Guardian ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει στο έθιμο, αλλά δεν είχε ψιλά. Παράλληλα, δεν επιθυμούσε να πληρώσει δύο ευρώ για να πλησιάσει περισσότερο το σιντριβάνι.

Από την πλευρά τους, ο Άλαν και η Γινγκ, δύο επισκέπτες από την Αυστραλία, πλήρωσαν το εισιτήριο, αλλά αποφάσισαν να μη ρίξουν κέρμα, καθώς δεν είδαν άλλους τουρίστες να ακολουθούν την παράδοση.

Ο Νικολάς Ρομέρο, ο οποίος εργάζεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στον έλεγχο της πρόσβασης, ανέφερε ότι αρκετοί τουρίστες του ζητούν να τους δώσει ψιλά. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πολλοί δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του εθίμου.

Εκπρόσωπος της Caritas δήλωσε στον Guardian ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις για τη μείωση των δωρεών.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο μέχρι στιγμής υπολογισμός δεν περιλαμβάνει τα κέρματα ξένων νομισμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική μείωση ενδέχεται να αποδειχθεί μικρότερη.

Πάνω από 435.000 ευρώ εισέπραξε ο δήμος τον πρώτο μήνα

Την ώρα που η Caritas καταγράφει απώλειες, το νέο σύστημα εισιτηρίων αποφέρει σημαντικά έσοδα στον δήμο της Ρώμης.

Μόνο κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου, οι εισπράξεις από τα εισιτήρια ανήλθαν σε 435.194 ευρώ.

Τα χρήματα προορίζονται για τη συντήρηση της Φοντάνα ντι Τρέβι και άλλων ιστορικών μνημείων της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4,4 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το διάσημο σιντριβάνι το 2025, γεγονός που εξηγεί γιατί οι δημοτικές αρχές προσδοκούν σημαντικά ετήσια έσοδα από το εισιτήριο.

Ωστόσο, η μείωση των χρημάτων που συγκεντρώνει η Caritas φέρεται να έχει προκαλέσει τριβές με τη δημοτική αρχή, καθώς οι δωρεές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης των κοινωνικών δράσεων της οργάνωσης.

Η παράδοση που έγινε διάσημη χάρη στον κινηματογράφο

Το έθιμο της ρίψης κερμάτων στη Φοντάνα ντι Τρέβι συνδέεται με παλαιότερες παραδόσεις προσφορών προς τις θεότητες του νερού.

Η πρακτική απέκτησε παγκόσμια δημοτικότητα μετά την προβολή της αμερικανικής ρομαντικής κωμωδίας «Τρία Νομίσματα στο Σιντριβάνι» (Three Coins in the Fountain), το 1954.

Σύμφωνα με τη δημοφιλή παράδοση, όποιος ρίξει ένα κέρμα στο σιντριβάνι, με την πλάτη στραμμένη προς το νερό, εξασφαλίζει την επιστροφή του στη Ρώμη.

Σήμερα, όμως, ανάμεσα στα εισιτήρια, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και την έλλειψη μετρητών, η συνήθεια που επί δεκαετίες γέμιζε τον πυθμένα της Φοντάνα ντι Τρέβι με κέρματα αντιμετωπίζει νέες δυσκολίες.