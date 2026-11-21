Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα επτάχρονο αγόρι και μια 20χρονη διασώστρια, σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Κρίβι Ριχ της νότιας Ουκρανίας, το βράδυ της Παρασκευής (20/11), ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 58, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικά πλήγματα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, με τις ουκρανικές αρχές να καταγγέλλουν ότι η δεύτερη επίθεση είχε στόχο τα σωστικά συνεργεία που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, σε κεντρική περιοχή της πόλης όπου βρίσκονταν πολλοί πολίτες. Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Kyiv Independent, αρχικά εκτοξεύθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον περιοχής κοντά σε δημοφιλές εστιατόριο. Ακολούθησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, την ώρα που διασώστες επιχειρούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

«Απεχθή πλάσματα»: Η οργισμένη αντίδραση των τοπικών αρχών

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας του Κρίβι Ριχ, Ολεξάντρ Βίλκουλ, περιέγραψε μια τραγική νύχτα για την πόλη, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον κατοικημένης περιοχής.

«Ένα τραγικό βράδυ και μια τραγική νύχτα για την πόλη μας. Οι Ρώσοι τρομοκράτες εξαπέλυσαν ακόμη μία σειρά εγκληματικών επιθέσεων εναντίον του Κρίβι Ριχ», δήλωσε το πρωί του Σαββάτου (21/11).

«Απευθείας σε κατοικημένη περιοχή στο κέντρο της πόλης. Παρασκευή βράδυ, όταν υπήρχε πολύς κόσμος στους δρόμους. Την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. […] Απλώς απεχθή πλάσματα», πρόσθεσε.

Ο Βίλκουλ υποστήριξε ότι τα επακόλουθα πλήγματα με drones είχαν ως στόχο «διασώστες, ιατρικό προσωπικό και εργαζομένους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».

Πρόκειται για την τακτική που είναι γνωστή ως double-tap strike, κατά την οποία ακολουθεί δεύτερη επίθεση στο ίδιο σημείο, αφού έχουν φτάσει οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να περιθάλψουν τραυματίες και να αναζητήσουν επιζώντες.

🚨 The number of people injured in Russia’s strike on Kryvyi Rih has risen to 58 — a seven-year-old boy and a 20-year-old paramedic were killed Russian forces fired two ballistic missiles at a residential neighborhood in the city center. When rescuers and medical teams arrived at the scene, three more strikes followed, carried out by jet-powered Shahed drones. A 20-year-old ambulance paramedic was killed. The seven-year-old boy was killed while playing with friends at a playground near a restaurant. Among the 58 injured are six children, medical workers, and rescuers. Twenty-eight people remain hospitalized, 11 of them in serious condition, including five in intensive care. Around 25 apartment buildings, a hospital, educational institutions, a restaurant, and ambulances were damaged. The city also experienced disruptions to electricity, water, and gas supplies. — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2026

Νεκρό επτάχρονο αγόρι και 20χρονη διασώστρια

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα επτάχρονο αγόρι, το οποίο υπέκυψε στο νοσοκομείο στα τραύματα που είχε υποστεί στο κεφάλι. Από την επίθεση έχασε επίσης τη ζωή της μια 20χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως διασώστρια.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται πλέον σε 58, έναντι 52 που ανέφερε ο προηγούμενος απολογισμός των τοπικών αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, 25 από τους τραυματίες είχαν αναφερθεί σε σοβαρή κατάσταση.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται έξι παιδιά, ανάμεσά τους ένα τετράχρονο αγόρι και ένα τρίχρονο κορίτσι.

Ο Βίλκουλ ανέφερε ακόμη ότι στους τραυματίες βρίσκονται δύο διασώστες του ιατρικού προσωπικού και δύο μέλη της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

«Προσευχόμαστε για τη ζωή και την υγεία τους», δήλωσε.

Russia brought hell to Kryvyi Rih tonight. Two ballistic missile strikes on the center of the city. Then, as rescuers and doctors were saving people, Russia hit the location with two drones. A 7 year old boy has just died in the ICU, the doctors couldn’t save him. God. https://t.co/4uD6KiCVRr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2026

Ζημιές σε 23 πολυκατοικίες, νοσοκομείο και σχολεία

Οι διαδοχικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές των τοπικών αρχών, ζημιές υπέστησαν 23 πολυκατοικίες, ένα νοσοκομείο, σχολεία, επιχειρήσεις, γκαράζ, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα.

Σε διάφορα σημεία της πόλης εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στην υδροδότηση, την παροχή φυσικού αερίου και την ηλεκτροδότηση αρκετών συνοικιών.

Συνεργεία των δημοτικών υπηρεσιών επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης δυσχεραίνονται από τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις για νέες αεροπορικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τα αρχικά πλήγματα, ακόμη ένα ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση υποδομής στο Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με τον Βίλκουλ.

«Αντέχουμε. Εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

❗️A missile struck a restaurant in central Kryvyi Rih where families with children, staff, and emergency medical personnel were present. During rescue operations, a second attack using a drone was launched. A medical worker and a 7-year-old boy were killed, while dozens of people, including children, were injured. Two rescuers and two police officers were also wounded. Residential buildings, vehicles, and emergency service equipment were damaged. The ongoing aerial threat is complicating rescue and recovery efforts, according to Ukraine’s State Emergency Service (DSNS). — Military Summary (@MilitarySummary) November 21, 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία αυξάνει τις διπλές και τριπλές επιθέσεις

Το Κρίβι Ριχ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, περίπου 138 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ντνίπρο, και αποτελεί τη γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στο NBC News στις 20 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα συχνότερα την τακτική των διπλών πληγμάτων, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιεί ακόμη και τρίτες επιθέσεις στο ίδιο σημείο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, πλήττοντας περιοχές στις οποίες έχουν ήδη συγκεντρωθεί διασώστες, δημοσιογράφοι και πολίτες.

Η επίθεση στο Κρίβι Ριχ ακολούθησε μια μαζική ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ουκρανίας νωρίτερα την ίδια ημέρα, κατά την οποία, σύμφωνα με το Kyiv Independent, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν στο Κίεβο.

Οι νέες επιθέσεις αναδεικνύουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι και το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.