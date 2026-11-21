Νέα στοιχεία και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις συνθήκες θανάτου του 21χρονου καταδρομέα Αλέξανδρου Κετίκογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ), στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγωδία, οι καταθέσεις των συνεκπαιδευόμενών του, οι καταγγελίες της οικογένειας και οι τοποθετήσεις του δικηγόρου της συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα για όσα εκτυλίχθηκαν στην πισίνα της επίλεκτης μονάδας των ΟΥΚ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμπεριφορά εκπαιδευτή, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπέβαλε τον νεαρό καταδρομέα σε παρατεταμένες και ιδιαίτερα σκληρές «πατητές», με αποτέλεσμα να εξαντληθεί και τελικά να καταρρεύσει.

Οι καταγγελίες της οικογένειας και οι συνθήκες της τραγωδίας

Ο πατέρας του Αλέξανδρου, Θεόφιλος Κετίκογλου, περιέγραψε τη διαδρομή του γιου του μέχρι την ένταξή του στα ΟΥΚ, επισημαίνοντας ότι από μικρή ηλικία προετοιμαζόταν συστηματικά για να πετύχει τον στόχο του. Ο 21χρονος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και είχε καταφέρει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμασίες εισαγωγής στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών.

Όπως πρόσθεσε, ο γιος του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ήταν ευχαριστημένος με την πορεία του και είχε αποφοιτήσει από τη ΣΜΥΝ σε υψηλή θέση στην κατάταξη. Το μόνο που επιθυμούσε ήταν να ολοκληρώσει τη φοίτησή του και να ενταχθεί στα ΟΥΚ.

«Στόχος του ήταν να φορέσει την πουλάδα των ΟΥΚ. Είναι η ανώτερη σχολή που έχει ο ελληνικός στρατός. Το όνειρό του εκπληρωνόταν, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου του 2024, όταν χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Εγώ βρισκόμουν στην Πρέβεζα και έμαθα τα νέα από τη σύζυγό μου, αφού την είχαν ενημερώσει από τον στρατό ότι ο Αλέξανδρος είχε υποστεί ένα σοβαρό ατύχημα. Με πήρε τηλέφωνο όταν είχα ήδη περάσει το Ρίο και μου είπε να κινηθώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα, για να προλάβω να τον δω. Εκείνη τον είχε ήδη δει, αλλά δεν ήθελε να με πανικοβάλει. Όταν έφτασα, διαπίστωσα ότι το παιδί μου δεν ήταν πια στη ζωή», κατέληξε συγκλονισμένος.

Στο «Τούνελ» μίλησε και η μητέρα του 21χρονου κελευστή Αλέξανδρου Κετίκογλου, Αλεξία Ροπόκη.

«Έχω τρία αγόρια και ο Αλέξανδρος ήταν ο μικρότερος. Από τη στιγμή που χάθηκε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια όλης της οικογένειάς μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Αναζητούμε το γιατί έφυγε το παιδί μας τόσο αναίτια, τόσο τραγικά και τόσο άδικα. Ο γιος μου δολοφονήθηκε μέσα από ένα ανηλεές καψόνι. Βγήκε νεκρός από την πισίνα και αυτό τα λέει όλα. Ο δικηγόρος μας μάς μετέφερε και τη φράση που φέρεται να ειπώθηκε: “Μόνο νεκρός θα βγεις από εδώ μέσα”. Ως μάνα, τι άλλο μπορώ να πω; Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο και τελικά το κάνει πράξη», ανέφερε.

Οι μαρτυρίες των 18 εκπαιδευόμενων και οι «πατητές»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταθέσεις των συνεκπαιδευόμενων του Αλέξανδρου, καθώς, σύμφωνα με την εκπομπή, 18 από τους 22 εκπαιδευόμενους περιγράφουν μια ασυνήθιστα σκληρή και παρατεταμένη δοκιμασία στο πλαίσιο των λεγόμενων «ναυαγοσωστικών».

Στις μαρτυρίες τους γίνεται λόγος για επαναλαμβανόμενες καταβυθίσεις, έντονες λαβές και παρατεταμένη παραμονή κάτω από το νερό, με πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, ξεπερνούσαν κατά πολύ τα συνήθη όρια της εκπαίδευσης.

Ορισμένοι κάνουν λόγο για δοκιμασία διάρκειας άνω των 15 λεπτών, όταν η συγκεκριμένη άσκηση υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 2 με 3 λεπτά. Άλλοι περιγράφουν σκηνές πάλης ανάμεσα στον 21χρονο και τον εκπαιδευτή, καθώς ο πρώτος προσπαθούσε να παραμείνει στην επιφάνεια.

«Ξεκίνησαν ‘ναυαγοσωστικά’ τα οποία είχαν τη μορφή τιμωρίας. Ακούγαμε να γίνεται μια ‘μάχη’ από την προσπάθεια του Κετίκογλου να εκτελέσει, με τον … σε ρόλο ενεργητικού ναυαγού να τον βυθίζει κάτω από την επιφάνεια, όπως γίνεται συνήθως, αλλά και τον κρατά εκεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο χρόνο των 2-3 λεπτών», δήλωσε ένας εκπαιδευόμενος.

«Γινόταν ‘πάλη’ στα ναυαγοσωστικά. Δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο καψόνι με τόση ένταση και επιμονή λόγω ανεπαρκούς επίδοσης. Και σκεφτείτε δεν αξιολογούμασταν εκείνη την ημέρα. Ήταν προπόνηση», ανέφερε ένας ακόμη εκπαιδευόμενος.

«Ο Αλέξανδρος έχασε τις αισθήσεις του στα χέρια του … Ο τρόπος εκτέλεσής της άσκησης εκείνη την ημέρα ήταν πολύ πιεστικός τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ένταση», συμπλήρωσε άλλος ένας εκπαιδευόμενος.

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά στη φράση που φέρεται να απηύθυνε ο εκπαιδευτής στον νεαρό: «Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα».

Νέες αποκαλύψεις για προηγούμενα περιστατικά και τη στάση των ανωτέρων

Στο πλαίσιο της εκπομπής παρουσιάστηκε ακόμη μία μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να είχε επανειλημμένα στοχοποιήσει τον Αλέξανδρο, επιβάλλοντάς του τιμωρητικές πρακτικές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι τον υποχρέωνε να πιει ξύδι και πρόσθετε πιπέρι στο γάλα του.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένας ακόμη εκπαιδευόμενος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της ίδιας άσκησης και να μεταφέρθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Ερωτήματα εγείρουν και οι αναφορές των εκπαιδευόμενων για τη στάση ανωτέρων τους μετά τον θάνατο του 21χρονου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, φέρεται να τους έγιναν συστάσεις σχετικά με όσα θα έπρεπε να αναφέρουν στις ανακριτικές αρχές, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να αποφευχθεί η εμπλοκή ανθρώπων που ενδεχομένως δεν έφεραν ευθύνη.

Η δικαστική διερεύνηση και το αίτημα της οικογένειας

Οι καταγγελίες της οικογένειας και οι μαρτυρίες των εκπαιδευόμενων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης. Οι τρεις κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία και ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου προήλθε από αιφνίδια κατάρρευση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αναστάσιος Μακρής, αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και υποστηρίζει ότι ο 21χρονος υπέστη καρδιακό έμφραγμα εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες φέρεται να υποβλήθηκε κατά την άσκηση. Η οικογένεια ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, θεωρώντας ότι τα στοιχεία της υπόθεσης στοιχειοθετούν ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η εκπομπή αναφέρθηκε, τέλος, και στον θάνατο ακόμη ενός εκπαιδευόμενου, τον Απρίλιο του 2025, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της σκληρής στρατιωτικής εκπαίδευσης και τις συνθήκες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται.

Για την οικογένεια του Αλέξανδρου, το ζητούμενο παραμένει ένα: να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν από τη δικαστική έρευνα.