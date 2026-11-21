Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε η Φωτεινή Τσακίρη, με αφορμή τη νέα θεατρική της συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ρήγα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε σημαντικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την περίοδο κατά την οποία επέλεξε να κάνει ένα διάλειμμα από την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια, μεγαλώνοντας σε οικογένεια με γονείς μετανάστες.

Αρχικά, εξήγησε πως «μοιραία γίνονται αυτά τα off. Κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να αποφασίσει και η ζωή για σένα. Μπορεί να το ‘χει και η μοίρα μου να διανύω αποστάσεις, να πηγαινοέρχομαι. Γιατί αυτό το πήγαινε – έλα παίζει πολύ στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Αυτό άλλες φορές το έχουμε, άλλες φορές το επιδιώκουμε. Δεν ξέρω. Δεν έχω δώσει απάντηση σ’ αυτό».

Και συνέχισε: «Σαν παιδί ήμουν καθωσπρέπει, εννοείται. Ένα παιδάκι το οποίο εξισορροπούσε τις καταστάσεις και δεν μιλούσε πολύ. Θεωρώ, όμως, ότι ήμουν παιδάκι της γενιάς μου».

Η ηθοποιός μίλησε, επίσης, για τα βιώματα που τη διαμόρφωσαν κατά την παιδική της ηλικία στη Γερμανία, περιγράφοντας το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ως παιδί μεταναστών.

«Σαν παιδάκι μεταναστών έζησα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο ήταν πολύ κομιλφό. Δηλαδή όλοι οι μετανάστες του ’60 και του ’70, που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία, έφεραν όλη τη νοοτροπία και τη διαιώνισαν κιόλας», κατέληξε.