Να καταθέσει ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας, σε μία δημόσια ακρόαση, συμφώνησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ένας βοηθός του Αμερικανού γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τιμ Σκοτ, την ώρα που τα μέλη του κοινοβουλίου διεξάγουν έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται πως ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Χουάνγκ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο Αμερικανών βουλευτών από τότε που οι New York Times έγραψαν ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη γυναίκα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα.

Εάν η ακρόαση διεξαχθεί όπως σχεδιάζεται, θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια κατάθεση του Χουάνγκ από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο και παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, στις 12 Νοεμβρίου.

Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου του Χουάνγκ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για την ακρόαση. Το γραφείο του Σκοτ δεν ανέφερε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει η ακρόαση, αν και, σύμφωνα με το αρχικό αίτημα του γερουσιαστή, ο Χουάνγκ κλήθηκε να εμφανιστεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει, ξεχωριστά, σε μια κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου.

Τραμπ σε Nvidia: Δώστε μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Χουάνγκ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα την Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ.

«Θα μου άρεσε πολύ να τον δω να επιστρέφει. Πρόκειται για ένα από τα ευφυέστερα μυαλά στον κόσμο (…). Θα ήθελα πολύ ο Τζένσεν να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μια χώρα που δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να τον ξαναδώ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτημα που του τέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.