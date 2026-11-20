Την ανωτερότητά του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρά την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 92-76.

Με εξαιρετική λειτουργία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε. Η Ρεάλ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να περάσει μπροστά στο σκορ, με τον Ολυμπιακό να χτίζει σταδιακά μια σημαντική διαφορά και να φτάνει με άνεση στην επικράτηση.

Με τους Γουόρντ και Τζόουνς να δίνουν τους πρώτους πόντους, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο παρκέ, παίρνοντας από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα. Η Ρεάλ προσπάθησε να παραμείνει κοντά στο σκορ, με τον Πραντίγια να διαμορφώνει το 5-2 στο 7:25.

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, ανέβασαν γρήγορα την απόδοσή τους. Με καλάθι του Γουόρντ και εύστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ, η διαφορά ανέβηκε στο +9 (16-7) στο 4:29. Η ισπανική ομάδα αντέδρασε προσωρινά, μειώνοντας σε 17-14, όμως οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +5 (19-14).

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Χολ να σκοράρει με καλάθι και φάουλ, ενώ η Ρεάλ απάντησε με τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και, με πρωταγωνιστές τους Εντζάι και Χολ, διεύρυνε το προβάδισμά του σε διψήφια επίπεδα (28-17) στο 7:15.

Η επιθετική αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με τον Φουρνιέ να συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της διαφοράς, η οποία έφτασε τους 16 πόντους (41-25). Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον υψηλό ρυθμό τους και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου έφτασαν στο 47-29.

Το καλύτερο, όμως, ήρθε στην εκπνοή. Με ένα εντυπωσιακό τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έστειλε τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17 πόντων (50-33), δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, ο Τζόουνς συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, προσθέτοντας δύο ακόμη πόντους με κάρφωμα. Η Ρεάλ προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Ο Γουόρντ ευστόχησε από την περιφέρεια, ενώ ο Φουρνιέ έδωσε συνέχεια στην επιθετική παραγωγή του Ολυμπιακού, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους 22 πόντους (62-40) στο 6:41. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να κυριαρχούν, φτάνοντας ακόμη και στο +24 (73-49), πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 73-52.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, παρά την προσπάθεια της Ρεάλ να περιορίσει την έκταση της διαφοράς. Οι Ισπανοί βρήκαν κάποιες επιθετικές λύσεις, μειώνοντας προσωρινά σε 75-57, όμως οι γηπεδούχοι είχαν άμεση απάντηση.

Με ένα σερί 8-0, που ολοκληρώθηκε με καλάθι του Ταϊρίκ Τζόουνς, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τη διαφορά στους 26 πόντους (83-57), στο 5:21 πριν από το τέλος, μετατρέποντας ουσιαστικά τα τελευταία λεπτά σε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 22 πόντους (1/1 βολές, 9/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, έχοντας μόλις 2 λάθη σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, που σημείωσε 17 πόντους (2/3 βολές, 3/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, σε μια εξίσου ουσιαστική παρουσία στο παρκέ.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεχώρισε ο Τεό Μαλεντόν, με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας παράλληλα μόλις 2 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76