Στη διαχείριση του ρόστερ, στην εμφάνιση του Μουσταφά Φαλ και στον χρόνο που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός AKTOR για να αποκτήσει την απαιτούμενη χημεία αναφέρθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στις προσαρμογές που έκανε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, σχολίασε την απόδοση του Κέντρικ Ναν και τη συνεργασία του με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ενώ αναφέρθηκε και στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο Κάουνας.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Για τη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις: «Όταν παίζουμε κάθε δύο ημέρες, όπως συμβαίνει τώρα, το ερώτημα για εμένα και το επιτελείο μου ήταν πώς να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε να αγωνιστούμε λίγο διαφορετικά. Ξεκινήσαμε με τη συγκεκριμένη πεντάδα και χρειάστηκε να προσαρμοστώ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Ζαλγκίρις παίζει εξαιρετικά φέτος. Έχει πολλούς σημαντικούς παίκτες και φυσικά ένας από αυτούς είναι ο Βαλαντσιούνας. Δεν θα αναφερθώ σε άλλους, καθώς γνωρίζουμε την ποιότητά τους. Αυτή η προσαρμογή μάς βοήθησε να κερδίσουμε απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που αγωνιστήκαμε».

Για την εμφάνιση του Μουσταφά Φαλ: «Ο Φαλ είναι τρομερός παίκτης. Μπορεί πάντα να βοηθήσει, παρόλο που δεν αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα. Ξέρει πώς να είναι έτοιμος όποτε τον χρειαστώ, όπως συνέβη και σήμερα. Έπαιξε εξαιρετικά και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάστασή του, αλλά και με το πόσο καλός συμπαίκτης είναι. Αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει».

Για τα πέντε φάουλ του Τουμπέλις: «Είναι σημαντικός παίκτης για τη Ζαλγκίρις. Είναι ένας από τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας. Δεν θυμάμαι το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του, γιατί παρακολουθώ τη δική μου ομάδα. Επιμένω ότι η Ζαλγκίρις έχει μεγάλη ποιότητα, αλλά εμείς παίξαμε καλά απόψε».

Για τα επιθετικά ριμπάουντ και τους πόντους δεύτερης ευκαιρίας: «Πριν από δύο ημέρες παίξαμε στην Μπολόνια και οι αντίπαλοί μας πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Όλοι μιλούσαν γι’ αυτό. Πριν από το παιχνίδι είπα: “Τι άλλο να κάνω; Δεν γίνεται να κάνουμε προπονήσεις, να μιλήσουμε στους παίκτες, να τους δείξουμε βίντεο και να τους εξηγήσουμε ότι στο μπάσκετ πρέπει να παίζεις σκληρά. Όχι μόνο οι ψηλοί, αλλά όλοι”. Βλέποντας το βίντεο, το κατάλαβαν. Τους έδειξα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παίζαμε με τεμπέλικο τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό μας βοήθησε να αγωνιστούμε καλύτερα απόψε».

Τι είπε για τον Ναν και τη συνεργασία του με τον Φρανσίσκο

Για τον Κέντρικ Ναν και την προσαρμογή του στην ομάδα: «Ο αγώνας διαρκεί 40 λεπτά και όλα εξαρτώνται από τις πεντάδες. Ο Ναν είναι ένας παίκτης που καταλαβαίνει το παιχνίδι. Έχει αυτή την ποιότητα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 1/5 τρίποντα και στο δεύτερο 3/3. Όλα τα σουτ ήταν καλά. Του είπα ότι όλα τα σουτ που επιχείρησε ήταν καλά και ότι πρέπει να συνεχίσει να σουτάρει. Είναι παίκτης-κλειδί για εμάς.

Η σεζόν είναι μεγάλη και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα. Όλοι έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει ένας παίκτης όπως ο Ναν να αρχίζει να αγωνίζεται έχοντας κάνει μόλις μισή προπόνηση. Μισή προπόνηση, 30 λεπτά, και έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι, επειδή ήταν τραυματίας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που προπονώ και χρησιμοποιώ έναν παίκτη με τον οποίο δεν είχα δουλέψει προηγουμένως. Χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, τι ζητάω και πώς παίζουμε.

Αυτό δεν αφορά μόνο τον Ναν. Έχουμε νέους παίκτες και υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία κάναμε 12 προπονήσεις, με πολλούς παίκτες να απουσιάζουν. Τώρα που είμαστε όλοι καλά, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Για την απόδοση του Σιλβέν Φρανσίσκο μετά την επιστροφή του Ναν: «Και οι δύο αγωνίζονται. Έχουν παρόμοιο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια, με τον Ναν να παίζει λίγο περισσότερο. Ο Ναν αγωνίζεται σχεδόν 23 λεπτά και ο Φρανσίσκο 18. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Τους εμπιστεύομαι. Γνωρίζουν ότι πρέπει να παίζουν μαζί, ανάλογα με το παιχνίδι, το πλάνο και τον αντίπαλο.

Όλοι πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι καλός συμπαίκτης και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μόνο έτσι μπορείς να υπάρξεις στο μπάσκετ. Εμείς (σ.σ. απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους) δεν μπορούμε να πάμε για μπύρες, αλλά μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ μαζί. Πρέπει να το καταλάβουν. Η φιλία για τους παίκτες βρίσκεται στο παρκέ. Η καλή φιλία.

Δεν λέω ότι δεν το έχουμε, μιλάω γενικά. Αν καταλάβεις ότι θα παίζεις με τον άλλον για τρία ακόμη χρόνια… Χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Φρανσίσκο και τον Ναν, αλλά και στους υπόλοιπους. Στον Γιαμπουσέλε, τον Μπόνγκα και τον Φαλ. Είναι νέοι παίκτες και εγώ είμαι νέος προπονητής. Έχω έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και προετοιμάζω τους αγώνες. Αυτό χρειάζεται χρόνο».

Για την υποδοχή στο Κάουνας και το λιθουανικό μπάσκετ: «Είναι τρομερή. Γνωρίζετε την άποψή μου για το Κάουνας, τη Ζαλγκίρις και το λιθουανικό μπάσκετ. Έχουν τρομερή μπασκετική κουλτούρα και το έδειξαν ξανά. Για εμένα ήταν εξαιρετικό να βλέπω τους φιλάθλους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. Το να έρχομαι στο Κάουνας ως προπονητής διαφορετικών ομάδων είναι μεγάλη μου χαρά».