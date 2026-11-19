Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του οδηγού της Porsche, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται με επικίνδυνη ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους, ενώ τα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα ακούγονταν έντρομα να τον παρακαλούν να σταματήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό, έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώρισή του φέρεται να έπαιξε, μεταξύ άλλων, η ενδυμασία του, καθώς παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη που φορά σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο έρχονται σοβαρές καταγγελίες από πρώην συντρόφους του για φερόμενη εμμονική συμπεριφορά, απειλές και εκβιασμούς με προσωπικό υλικό.

Μία από τις πρώην συντρόφους του περιγράφει στο Live News την εμπειρία της, υποστηρίζοντας ότι ο 51χρονος την παρενοχλούσε επί μήνες, ενώ φέρεται να την απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικά βίντεο και φωτογραφίες εάν δεν επέστρεφε στη σχέση τους.

Όπως αναφέρει, η συμπεριφορά αυτή δεν περιοριζόταν στην ίδια, καθώς καταγγέλλει ότι ο άνδρας φέρεται να διατηρούσε στην κατοχή του προσωπικό υλικό και άλλων γυναικών, το οποίο χρησιμοποιούσε για να τις εκφοβίζει.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι δεχόταν μηνύματα, φωτογραφίες από την κατοικία της και απειλές που αφορούσαν την προσωπική της ζωή, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Όταν μια γυναίκα αποφασίσει να φύγει από αυτόν και τον ξεσκεπάσει, κάνει αυτό το πράγμα. Την έχει κάνει πρώτα να έχει υλικό της (προσωπικό) και μετά την απειλεί με αυτό ή με άλλα που μπορεί να ξέρει για την προσωπική της ζωή. Άπαξ και θέλεις να φύγεις και καταλάβεις το τι είναι, δεν σε αφήνει να φύγεις. Μου το είχε πει. Αν θέλεις να φύγεις θα σε πάρω μαζί μου. Έχει αρχίσει τους τελευταίους δύο μήνες συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια να με παρενοχλεί. Να μαθαίνει το σπίτι μου, να μου στέλνει φωτογραφίες στο σπίτι μου. Να με απειλεί για προσωπικά δεδομένα, που είχε δικά μου, που είχαμε ανταλλάξει δύο βιντεάκια, τρία, γυμνού περιεχομένου και να με απειλεί ότι αν δεν γυρίσω θα με διασύρει. Κρατάει από την κοπέλα (πρώην σύζυγό του) και από αυτήν προσωπικά δεδομένα, γυμνού περιεχομένου. Την έχει διασύρει με γυμνά βίντεο. Την έχει διασύρει ότι είναι στο Only Fans. Ψέματα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος είναι ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς περισσότερες από μία γυναίκες φέρεται να τον έχουν καταγγείλει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn).

«Ή το σταματάς και παραδέχεσαι ότι απλά ήθελες να κάνεις πλάκα ή αλλιώς θα συμβεί το ίδιο και σε εσένα. Έχω όλες τις συνομιλίες μας και τις γυμνές φωτογραφίες και βίντεο που μου έστελνες μέσα από το σπίτι σου και επίσης μου έχεις εκμυστηρευτεί και πολύ άσχημα πράγματα για τον (…) και τα παιδιά. Μου έχεις πει κι ένα πράγμα πολύ προσωπικό που θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα και πόνο στο παιδί και στον άντρα σου».

Τα παιδιά που ακούγονται στο βίντεο να εκλιπαρούν τον οδηγό να σταματήσει φέρονται να βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ.