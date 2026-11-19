Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων και τεσσάρων λογιστών, προχώρησαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας οργανωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες και εικονικά τιμολόγια για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων και την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, οκτώ εταιρείες συμμετείχαν σε μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής, μέσω του οποίου αποκρύφθηκε φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ, με 13 εκατ. ευρώ να αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν αιτήματα και εισέπραξαν επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να τις δικαιούνται.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε καταλογισμούς 28 εκατ. ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση του συνόλου των συναλλαγών και τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων.

Εταιρείες-βιτρίνες και εικονικά τιμολόγια

Ο μηχανισμός βασιζόταν στη διακίνηση εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας μεταξύ επιχειρήσεων που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέκρυπτε φορολογητέα έσοδα και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την είσπραξη επιστροφών φόρων που δεν δικαιούνταν οι εταιρείες.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης αποτελεί το προφίλ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και άτομα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία είχαν αναλάβει τυπικά τη διοίκηση εταιρειών με οικονομική δραστηριότητα δυσανάλογη προς την επαγγελματική και οικονομική τους κατάσταση.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα στη διοίκηση διαφορετικών επιχειρήσεων, ενώ εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία στις συναλλαγές και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές και οι αμοιβές άνω των 100.000 ευρώ

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τη συμμετοχή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα δύο τραπεζικά στελέχη διευκόλυναν τους διαχειριστές των εμπλεκόμενων εταιρειών να πραγματοποιούν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, προερχόμενων από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

Για κάθε ανάληψη, οι διευθυντές λάμβαναν αμοιβή που ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα ευρήματα των ελέγχων.

Για τη διερεύνηση της συμμετοχής τους, οι ελεγκτές των ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, προκειμένου να εξακριβώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα δύο στελέχη διευκόλυναν τις συναλλαγές του κυκλώματος.

Ο ρόλος των λογιστών και το καφενείο στην Αθήνα

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης λογιστές, τέσσερις από τους οποίους έχουν ήδη συλληφθεί.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας για την τεχνολογική υποστήριξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε παρένθετο πρόσωπο που συνδεόταν με το κύκλωμα.

Πώς αποκαλύφθηκε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν τις διασυνδέσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αξιοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, δικτύων και συσχετίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησαν και τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, ο οποίος επιτρέπει τη μέτρηση του βαθμού επικάλυψης μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επέτρεψε τη χαρτογράφηση των σχέσεων ανάμεσα σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές.

Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων, οι ελεγκτές εντόπισαν ένα δίκτυο επιχειρήσεων με κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκηση και στην οικονομική τους δραστηριότητα. Οι επαναλαμβανόμενες διασυνδέσεις αποτέλεσαν βασικό στοιχείο για την αποκάλυψη του μηχανισμού.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Παράλληλα με τις 15 συλλήψεις, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις ελεγκτικές αρχές να εξετάζουν το σύνολο των ευρημάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στον μηχανισμό φοροδιαφυγής συμμετείχαν πρόσθετα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.