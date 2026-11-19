H Αναστασία παρουσιάζει το «Κόψε Με Στα Δύο», μια ξεχωριστή διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού του Παντελή Παντελίδη, που επιστρέφει μέσα από τη δική της φωνή και τη δική της ερμηνευτική ματιά.

Με σεβασμό στην αυθεντική εκτέλεση και παραμένοντας πιστή στη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού, η Αναστασία προσθέτει τη δική της προσωπική σφραγίδα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα ενός κομματιού που εξακολουθεί να συγκινεί και να βρίσκει τη θέση του στις καρδιές του κοινού.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video. Σε ασπρόμαυρο φόντο, οι εικόνες δημιουργούν μια ξεχωριστή κινηματογραφική ατμόσφαιρα, θυμίζοντας τις αναμνήσεις που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν παραμένουν πάντα ζωντανά.