Τον Ηλία Βαλάση φιλοξένησε στο «Happy Day» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο γνωστός ηθοποιός, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο Θεός στη σχέση του με την γυναίκα του, καθώς και την πολύτιμη βοήθεια που τους έχει προσφέρει ο κοινός πνευματικός που έχουν.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τον ρώτησε για το ποιο είναι το μυστικό με την γυναίκα του για να είναι μαζί και αγαπημένοι, ο Ηλίας Βαλάσης απάντησε: «Ο Θεός! Τίποτα άλλο, μόνο ο Θεός. Ξέρεις τι κάνουμε; Εμείς πια, οι άνθρωποι, τα ζευγάρια έχουν απόλυτο εγωισμό, ιδιοτέλεια, εγωκεντρισμό και αντιμετωπίζουν τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που αυτοί σκέφτονται».

«Ξέρεις, όταν είναι ερωτευμένοι, τα κρατάνε αυτά πίσω. Όταν έρθει ο γάμος, ξαφνικά όλα αυτά βγαίνουν μπροστά. Τα “εγώ μας”. “Εγώ θέλω να έχω το ποτήρι εδώ και εσύ θέλω να το έχεις εκεί”. Από αυτό ξεκινάνε αδιανόητα προβλήματα, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις», εξήγησε αμέσως μετά.

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως: «Εμείς έχουμε κοινό πνευματικό, πηγαίνουμε στον κοινό πνευματικό μας, παραθέτουμε τα προβλήματά μας εκεί και αυτός μας δίνει τη λύση. Όποια λύση και αν δώσει, ακόμα και αν αυτή δεν μας συμφέρει, λέμε “ναι, να είναι ευλογημένο” και προχωράμε τη ζωή μας.

Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματά μας πια, τα αφήνουμε πάνω και λέμε: “Κανόνισέ τα εσύ”. Είναι πολύ έξυπνο αυτό, δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι πολύ έξυπνο, άσε τον άλλον να αποφασίσει για εσένα».