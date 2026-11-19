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Κυβερνοεπίθεση που ενδέχεται να οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών της αποκάλυψε την Πέμπτη (19/11) η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας ότι χάκερ έβαλαν στο στόχαστρο εξωτερικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στον τραπεζικό όμιλο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιτιθέμενοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ που διατηρούσαν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ομάδα χάκερ διέρρευσε δεδομένα χιλιάδων πελατών της JPMorgan, της Visa και της Mastercard, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τι ανακοίνωσε η JPMorgan για την κυβερνοεπίθεση

Εκπρόσωπος της JPMorgan Chase επιβεβαίωσε στο Reuters ότι στόχος της κυβερνοεπίθεσης ήταν τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με την τράπεζα και όχι απαραίτητα τα ίδια τα εσωτερικά της συστήματα.

«Με βάση την έρευνά μας μέχρι στιγμής, πιστεύουμε ότι οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα μάρκετινγκ που διατηρούσαν οι συγκεκριμένοι πάροχοι, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορισμένων πελατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι θα επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες που επηρεάστηκαν, ενώ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, προτίθεται να προσφέρει υποστήριξη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης πιστοληπτικής δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής, η JPMorgan δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα των εξωτερικών συνεργατών που δέχθηκαν την επίθεση ούτε τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε.

Διαρροή δεδομένων και από Visa και Mastercard

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δεδομένα χιλιάδων πελατών της Visa, της Mastercard και της JPMorgan δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη από ομάδα χάκερ που χρησιμοποιεί λογισμικό εκβιασμού.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η ομάδα με την ονομασία n0n φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας κυβερνοασφάλειας SOCRadar.

Εκπρόσωπος της Visa διευκρίνισε ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών, ούτε παραβιάστηκαν τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το περιστατικό αφορούσε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του παρόχου που παραβιάστηκε, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες η πλήρης έκταση της διαρροής και οι κατηγορίες δεδομένων που εκτέθηκαν.

Η κυβερνοεπίθεση δεν συνδέεται με την πρόσφατη τραπεζική δυσλειτουργία

Η ανακοίνωση της JPMorgan έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (16/11), όταν πελάτες της τράπεζας αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στην επεξεργασία συναλλαγών.

Οι δυσλειτουργίες επηρέασαν και άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, προκαλώντας ανησυχία για τη σταθερότητα των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, η JPMorgan ξεκαθάρισε ότι τα δύο περιστατικά δεν σχετίζονται.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τις διακοπές υπηρεσιών που αντιμετώπισαν ορισμένοι πελάτες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η εταιρεία είχε αποδώσει τα προβλήματα της Δευτέρας σε σφάλμα λογισμικού που επηρέασε τα συστήματά της, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Σύμφωνα με το ABC News, οι τραπεζικές υπηρεσίες της JPMorgan δεν έχουν διακοπεί εξαιτίας της νέας παραβίασης.

Ανησυχία μετά το κύμα τεχνολογικών προβλημάτων στις ΗΠΑ

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης σημειώνεται εν μέσω μιας σειράς τεχνολογικών δυσλειτουργιών που έχουν επηρεάσει τις τελευταίες ημέρες σημαντικές υπηρεσίες και υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο, προβλήματα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft και διακοπές λειτουργίας άλλων ψηφιακών συστημάτων.

Παρά τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης, Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις συγκεκριμένες δυσλειτουργίες μεταξύ τους ή με κακόβουλες ενέργειες.

Η JPMorgan συνεχίζει την έρευνά της για την παραβίαση των εξωτερικών συνεργατών της, με στόχο να προσδιορίσει την έκταση της πρόσβασης στα δεδομένα και τους πελάτες που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.