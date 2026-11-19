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Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος ενός άνδρα, που συνέβη στις 4 Απριλίου 2026, στην Κηφισιά, με τους δράστες να αρπάζουν μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και 40 χρυσές λίρες από το θύμα τους. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος στο Αγρίνιο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι δράστες είχαν καλέσει στο τηλέφωνο το θύμα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τον προέτρεψαν να ανοίξει την είσοδο του σπιτιού του, προκειμένου οι ίδιοι να αποκτήσουν πρόσβαση στην οικία και να αφαιρέσουν χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Λίγο μετά, οι δράστες προσέγγισαν στο σπίτι, εισέβαλαν σε αυτό και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό και 40 χρυσές λίρες. Στη συνέχεια, διέφυγαν ανενόχλητοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, μετά από ενδελεχή προανάκριση, ταυτοποίησε τον 21χρονο δράστη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της 16ης Νοεμβρίου στην περιοχή του Αγρινίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.