Από το βήμα της Βουλής επέλεξε να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος Πάνας, ο οποίος κατά την ομιλία του άφησε σαφείς αιχμές για την ηγεσία του κόμματος και τον προσανατολισμό του.

Τα «βλέμματα» στρέφονται τώρα στο τι πρόκειται να κάνει από εδώ και στο εξής και αν θα πάει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. «Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει και αποχώρησή μου από την ενεργό πολιτική», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, με πολλούς να ερμηνεύουν τα λόγια του ως «προοίμιο» για την ένταξή του στην ΕΛΑΣ.

Όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουν ότι ο Απόστολος Πάνας ήταν πλέον «ξένος» μέσα στο κόμμα. Το χάσμα με την Νίκο Ανδρουλάκη μεγάλωσε μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο. Τότε που ο βουλευτής Χαλκιδικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ στο μέλλον με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, φέρνοντας σε αμήχανη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία έσπευσε να πάρει αποστάσεις λέγοντας ότι πρόκειται για προσωπικές θέσεις και απόψεις που δεν αντιπροσωπεύουν την πολιτική γραμμή του κόμματος.

Στις 16 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε απουσία του Απόστολου Πάνα από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εγείροντας ερωτήματα. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είχε απευθύνει συστάσεις στους βουλευτές να προσέχουν περισσότερο στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Ο Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της Βουλής ότι θα παραδώσει την έδρα του, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις επόμενες κινήσεις του. Πάντως, ο ίδιος αν και φαίνεται να είναι κοντά στην ΕΛΑΣ, δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια συμφωνία ή πρόθεση ένταξης.

Η ανακοίνωση της παραίτησης από το βήμα της Βουλής και οι αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Ζήτησα τον λόγο σήμερα όχι μόνο για να τοποθετηθώ επί του νομοσχεδίου, αλλά και γιατί θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, η οποία απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης. Το ΠΑΣΟΚ επί 20 χρόνια ήταν το πολιτικό μου σπίτι. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή και τιμώ αυτή την διαδρομή και τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκα. Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το παρελθόν. Απαιτεί θάρρος, να κοιτάς μπροστά», είπε αρχικά ο κ. Πάνας ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής.

Και πρόσθεσε: «Πάλεψα για τον στρατηγικό στόχο να γίνει ισχυρή η δημοκρατική παράταξη. Δεν κρύφτηκα πίσω από τις απόψεις μου. Ήμουν ξεκάθαρος με θεσμικό σεβασμό. Οι διαφωνίες μου με την σημερινή πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικές. Αφορούν την στρατηγική του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μεγάλη προοδευτική παράταξη με σαφή ταυτότητα και κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί ειλικρινή διάλογο προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις. Οι επιλογές και χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις που θα έπρεπε να επιδιώκεται το μίνιμουμ ο διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα πραγματικά αδιέξοδα στην κοινωνία. Εδώ είναι μεγάλο ερώτημα: με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω».

«Η μεγάλη μάχη για τον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι αποδοχή της 2ης θέσης. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής αύξησης της μιάμισης μονάδας. Όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες πολιτικής αλλαγής ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή αλλά να προκύπτουν ως ανάγκη και ως διέξοδος σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος 3ης θητείας της ΝΔ είναι μπροστά μας. Άρα μια μεγάλη προοδευτική δύναμη δεν αποτελεί εσωκομματική φιλοδοξία αλλά μεγάλη ανάγκη» συνέχισε.

«Η διαφωνία μου δεν είναι προσωπική. Όταν βλέπεις ότι ο χώρος που υπηρέτησες χάνει τη δυνατότητα να εκφράσει την κοινωνική ανάγκη για αλλαγή, τότε, τουλάχιστον για μένα, η σιωπή γίνεται συνενοχή. Αυτές οι αγωνίες συνδέονται άμεσα και με τους ανθρώπους της Χαλκιδικής, που με τίμησαν με τις ψήφους τους», δήλωσε.

«Δεν μπορώ να παραμένω σιωπηλός όταν βλέπω ότι ο χώρος που υπηρέτησα, δεν με εκφράζει»

«Η πολιτική απαιτεί ευθύνη και καθαρές κουβέντες. Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται από το πόσο σφιχτά κρατάς μία καρέκλα αλλά το πόσο καθαρά την παραδίδεις όταν οι αρχές σας συγκρούονται με τα πολιτικά διέξοδα. Η έδρα δεν είναι προσωπικό κτήμα, ούτε ένας απλός αριθμός για την αύξηση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι η έκφραση της λαϊκής βούλησης. Θα μπορούσα να επιλέξω τη σιωπή και να παραμείνω στην ασφάλεια της κοινοβουλευτικής μου θέσης. Όμως στην πολιτική μπήκα για να είμαι χρήσιμος και όχι θεατής. Ξέρω ότι κάποιους θα τους στεναχωρήσω. Ειδικότερα φίλους μου στη Χαλκιδική. Θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη. Δεν επιλέγω τον εύκολο δρόμο. Ξέρω καλά τι μου γίνεται. Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν.

Γι’ αυτό ανακοινώνω επίσημα προς το σώμα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρώσω τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες με τους συνεργάτες μου, θα παραδώσω και τυπικά την επιστολή παραίτησής μου στον Πρόεδρο της Βουλής. Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει η αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία που είχαμε. Οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν το θεσμικό σεβασμό. Θεσμικό σεβασμό που τον είχα πάντοτε. Αλλά πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμούν που μου έκαναν» κατέληξε ο κ. Πάνας.

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Πάνα: Ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του κόμματος και της πολιτικής αλλαγής

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρει:

«Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».

Σε ανακοίνωσή του για την Εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια και τα funds, σχολίασε την τελευταία εξέλιξη της παραίτησης Πάνα από την ΚΟ με μόλις 17 λέξεις.

Μαρκόπουλος: «Σε real time μετάδοση η κατάρρευση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

«Το είδαμε κι αυτό. Το βήμα της Βουλής ως χώρο συνέντευξης Τύπου, παραίτησης και καταγγελίας ενός κόμματος της Αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ. Σε real time μετάδοση από το κανάλι της Βουλής η κατάρρευση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ σκληρά αυτά που ακούστηκαν» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον κ. Πάνα.