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Μία ακόμη γυναικοκτονία προστίθεται στον μακρύ, αιματοβαμμένο κατάλογο των γυναικών που βρίσκουν τραγικό θάνατο από το χέρι του ανθρώπου στον οποίο εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους. Μια 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της στην Ακρόπολη, έπειτα από άγρια επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, καλώντας το 100 και αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του και πως εκείνη δεν αντιδρούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, όπου έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εντόπισαν την 61χρονη χωρίς σφυγμό και χωρίς σημεία ζωής.

Στραγγαλισμός και μώλωπες σε όλο το σώμα

Τα πρώτα ευρήματα από την αυτοψία του ιατροδικαστή αποτυπώνουν τη βιαιότητα της επίθεσης. Η γυναίκα έφερε ίχνη στραγγαλισμού, καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

Ο 63χρονος προσήχθη αρχικά από τις αστυνομικές Αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατείται στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

«Έδειχνε θλιμμένη», λένε οι γείτονες – Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το ζευγάρι ως ιδιαίτερα απομονωμένο, με ελάχιστες επαφές και περιορισμένη επικοινωνία με τη γειτονιά.

Όπως ανέφεραν, η 61χρονη είχε θεαθεί κάποιες φορές στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, δείχνοντας θλιμμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να γνωρίζει τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.