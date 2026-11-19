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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα στα συντρίμμια και τις φλόγες, περιέγραψε στο δικαστήριο η Κατερίνα Αντωνοπούλου, επιβάτιδα του δεύτερου βαγονιού του μοιραίου Intercity, η οποία κατέθεσε σήμερα Πέμπτη (19/11) πρώτη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που «μάτωσε» τη χώρα.

«Επικρατούσε το απόλυτο χάος»

«Το τρένο άρχισε να ταρακουνιέται και κοιταχτήκαμε τρομαγμένοι. Έσβησαν τα φώτα, έπεσα με φόρα στο έδαφος. Επικρατούσε το απόλυτο χάος», ανέφερε περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, ανασύροντας εικόνες από τη νύχτα της τραγωδίας.

Λίγες ώρες πριν από το δυστύχημα, η ίδια, προσπαθώντας να ηρεμήσει τον γάτο της που ήταν ανήσυχος, μετακινούνταν μεταξύ του πρώτου βαγονιού, του κυλικείου και του δικού της βαγονιού. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδρομών, όπως κατέθεσε, γνώρισε ορισμένα από τα θύματα που αργότερα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων οι αδελφές Πλακιά, η Εριέττα Μόλχο, η Φραντσέσκα Μπέζα και η Μάρθη Ψαροπούλου.

Η έξοδος από το βαγόνι μέσα στις φλόγες

Μετά τη σύγκρουση, η Κατερίνα Αντωνοπούλου παρέμεινε στο βαγόνι της, αναζητώντας τον γάτο της και προσπαθώντας παράλληλα να βοηθήσει άλλους επιβάτες. Όταν, όμως, η φωτιά άρχισε να δυναμώνει και να πλησιάζει απειλητικά, αναγκάστηκε να αναζητήσει τρόπο διαφυγής.

Βγήκε από ένα σπασμένο παράθυρο, πέφτοντας στο έδαφος και τραυματίζοντας τον αγκώνα της. «Το χάος ήταν ακόμα μεγαλύτερο έξω από το βαγόνι», περιέγραψε, αποτυπώνοντας τις δραματικές συνθήκες που επικρατούσαν και εκτός της αμαξοστοιχίας.

Όπως κατέθεσε, με τη βοήθεια δύο επιβατών, οι οποίοι ήταν αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, κατάφεραν να απομακρύνουν από τη φωτιά τον Ρομπέρτο Ντρίστι, ενώ παράλληλα έδεσαν το πόδι της Ντίνας Μαγδαλιανίδη, προσπαθώντας να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.

Η μάρτυρας στάθηκε, επίσης, στην καθυστέρηση άφιξης των ασθενοφόρων στο σημείο όπου βρισκόταν, στην πλευρά των αγρών, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τραυματίες μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

«Αυτό το έγκλημα ήταν αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της.

Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με το εάν η αμαξοστοιχία πραγματοποίησε κάποια στάση μετά την αναχώρησή της από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, απάντησε πως δεν θυμάται να έγινε στάση.

Οι καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες τους να φωτίζουν τις συνθήκες της σύγκρουσης και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.