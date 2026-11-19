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Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Λεωνίδα Νικολαΐδη.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο Λεωνίδας Νικολαΐδης εντοπίστηκε στο σπίτι του, ενώ για πολλές ημέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον «αποχαιρέτησε» με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις…».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε… Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών , δεν είναι πια κοντά μας.. Και με το φευγιό του ακόμη μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους…

Ενημερώθηκα αργά από τις Αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές ημέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη… Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις…».