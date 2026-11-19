Στην Δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση φρίκης στη Ρόδο με τον πατέρα που βίαζε την 15χρονη κόρη του. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος, θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω στις 7 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2022 μέσα από το σχολικό περιβάλλον της ανήλικης, χρειάστηκε περισσότερα από τέσσερα χρόνια για να οδηγηθεί στο ακροατήριο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου για δύο κακουργήματα:

κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου

και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ανήλικη, γεννημένη το 2006, ήταν τότε 15 ετών.

Ο πατέρας φέρεται να την προσέγγισε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ζητώντας της να ξαπλώσει δίπλα του στον καναπέ. Όταν εκείνη αρνήθηκε, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, την ακινητοποίησε, την άγγιξε κάτω από τα ρούχα της και προχώρησε σε πράξεις που προσομοιάζουν με σεξουαλική επαφή.

Η ανήλικη φέρεται να αντιστάθηκε, να έκλαψε και να εξέφρασε ξεκάθαρα την άρνησή της, ωστόσο ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέχισε εκμεταλλευόμενος τη σωματική του υπεροχή. Κάθε περιστατικό φέρεται να διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Η αποκάλυψη στο σχολείο που κινητοποίησε τις Αρχές

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 30 Μαρτίου 2022, όταν εργαζόμενη στο κυλικείο Λυκείου της Ρόδου ενημέρωσε την υποδιευθύντρια ότι η μαθήτρια της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε βιαστεί από τον πατέρα της, περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα.

Η 15χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επανέλαβε την καταγγελία με δάκρυα στην υποδιευθύντρια, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

Την επόμενη ημέρα, στις 31 Μαρτίου, ο διευθυντής του σχολείου υπέβαλε σχετική αναφορά, με την έρευνα να περνά στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο, στην οποία φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά τα περιστατικά. Ωστόσο, καταγράφονται διαφοροποιήσεις ως προς τον χρόνο του πρώτου συμβάντος, καθώς στην παιδοψυχιατρική εξέταση φέρεται να τοποθετήθηκε στον Δεκέμβριο του 2021, ενώ στην κατάθεσή της στην Αστυνομία αναφέρθηκε στον Μάρτιο του 2022. Η δικαστική παραπομπή αφορά τα περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν τον Μάρτιο του 2022.

Οι μαρτυρίες και η αντίθετη θέση της μητέρας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της οικογένειας. Συγγενής της ανήλικης φέρεται να κατέθεσε πως είχε υποψίες για σεξουαλική κακοποίηση της κοπέλας από τον πατέρα της, ενώ ένας ακόμη μάρτυρας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε επιχειρήσει να φλερτάρει τη δική του κόρη μέσω των social media.

Αντίθετα, η μητέρα της ανήλικης εμφανίστηκε να μην υιοθετεί τις καταγγελίες, καταθέτοντας ότι δεν πιστεύει πως υπήρξε κακοποίηση της κόρης της.

Παρά τη στάση της μητέρας, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν ότι η ανήλικη βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο εάν παρέμενε στο οικογενειακό περιβάλλον. Με εισαγγελική διάταξη απομακρύνθηκε από την κατοικία της και φιλοξενήθηκε προσωρινά σε συγγενικό πρόσωπο, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι γονείς αδυνατούσαν να διασφαλίσουν την προστασία της και ότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν κατάλληλες για την ηλικία της.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία του πατέρα με την κόρη του.

Η ποινική δίωξη και το βούλευμα παραπομπής

Τον Αύγουστο του 2022 η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού και αιμομιξία.

Το παραπεμπτικό βούλευμα, που έγινε γνωστό τον Ιούλιο του 2025, προσδιόρισε τις κατηγορίες ως κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού. Για τις συγκεκριμένες πράξεις θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Η εκδοχή του κατηγορούμενου

Ο πατέρας αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, ότι η καταγγελία είναι ψευδής και συνδέεται με την ψυχολογική κατάσταση της κόρης του.

Στην απολογία του φέρεται να αναφέρθηκε σε περιστατικά έντονου σχολικού εκφοβισμού που είχε βιώσει η ανήλικη σε σχολείο άλλης περιοχής της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι συμμαθητές της την αντιμετώπιζαν ως «ξένο σώμα». Κατά τον ίδιο, οι εμπειρίες αυτές είχαν επιβαρύνει σημαντικά τον ψυχισμό της και είχαν οδηγήσει σε εκδηλώσεις κατάθλιψης.

Μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στη Ρόδο, όπως υποστήριξε, η κόρη του παρουσίασε αρχικά βελτίωση, ωστόσο περίπου 18 μήνες πριν από την κατάθεσή του άρχισε και πάλι να αισθάνεται απομονωμένη και χωρίς φίλους.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2021 διαπίστωσε πως η κόρη του διατηρούσε σχέση με μεγαλύτερο άνδρα, γεγονός που τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του και να της μιλήσει άσχημα. Την αντίδρασή του απέναντι στη συγκεκριμένη σχέση επικαλείται ως πιθανή αιτία της καταγγελίας.

Αμφισβητεί την αξιοπιστία των ισχυρισμών της ανήλικης, επικαλούμενος τις καταθέσεις της μητέρας, μαρτυρίες προσώπων που γνωρίζουν την οικογένεια, αλλά και συνομιλίες της κόρης του με 18χρονη ανιψιά του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον ίδιο, το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν συνάδει με όσα καταγγέλλονται.