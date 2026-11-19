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Σε κλινική βρίσκεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Την είδηση μετέφερε η εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας πως οι συγγενείς του αναζητούσαν εδώ και μήνες έναν τρόπο να τον βοηθήσουν, ενώ ένα πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για να κινηθούν πιο αποφασιστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένειά του προβληματίστηκε έντονα από το περιεχόμενο της τελευταίας ανάρτησης, με την ανησυχία να εντείνεται και να οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την εξασφάλιση της φροντίδας του.

Η κινητοποίηση των συγγενών και η εισαγγελική παρέμβαση

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να διαδραμάτισε ο πρώτος ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, το τελευταίο διάστημα αναζητούσε τον κατάλληλο τρόπο να παρέμβει και να σταθεί δίπλα του.

Το πρόσφατο βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ φαίνεται πως ενίσχυσε τους φόβους των συγγενών του, με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη να επικοινωνεί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η εισαγγελική εντολή.

Οι συγγενείς του φέρεται να προσπαθούσαν ήδη από το καλοκαίρι να βρουν τρόπο να τον στηρίξουν, εξετάζοντας τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Πλέον, ο γιος της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βρίσκεται σε κλινική, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.