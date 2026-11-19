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Η αδιανόητη υπόθεση αγοραπωλησίας του βρέφους στον Πύργο, αποκαλύφθηκε όταν η βιολογική μητέρα, έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές και να πει όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνέβησαν τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι το αγοράκι, μόλις τριών ημερών, παραδόθηκε σε άλλη γυναίκα έναντι 3.500 ευρώ. Μάλιστα, όπως φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός αυτοκινήτου Citroën Xsara.

Γέννησε τον Ιανουάριο, κατήγγειλε την υπόθεση τον Ιούλιο

Η βιολογική μητέρα είχε γεννήσει τον Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Πάτρας. Έξι μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, φέρεται να πήγε με δική της πρωτοβουλία στην Ασφάλεια Πύργου, με τις τύψεις για όσα είχαν συμβεί να την οδηγούν στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον φάκελο της γέννας στο νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διασταυρώσουν όσα κατέθεσε η γυναίκα.

Εντοπίστηκε η γυναίκα που είχε αναλάβει το βρέφος

Στο πλαίσιο της έρευνας, πριν από λίγες ημέρες οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε παραλάβει το αγοράκι. Η ίδια φέρεται να διαμένει στον Ασπρόπυργο και να είχε επισκεφθεί την περιοχή, καθώς διατηρεί συγγενικούς δεσμούς με τον Πύργο.

Κατά την εξέτασή της, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι είχε πάρει το βρέφος, υποστηρίζοντας πως πρόθεσή της ήταν να το μεγαλώσει. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα για την παραλαβή του, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον ισχυρισμό περί οικονομικού ανταλλάγματος.

Το ενδεχόμενο να υπήρξε χρηματική συναλλαγή παραμένει υπό διερεύνηση, με την Ασφάλεια Πύργου να εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή το παιδί

Το αγοράκι βρίσκεται πλέον σε νοσοκομείο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υπό την επιτήρηση αστυνομικών.

Οι Αρχές καλούνται να αποφασίσουν για την περαιτέρω προστασία και φροντίδα του, εξετάζοντας αν θα επιστρέψει στη γυναίκα που το είχε αναλάβει ή αν θα μεταφερθεί σε δομή παιδικής προστασίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το πώς παραδόθηκε το νεογέννητο, ποιοι εμπλέκονται και αν τελικά υπήρξε αγοραπωλησία με χρηματικό αντάλλαγμα.