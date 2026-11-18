Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί μία υπόθεση παράνομης υιοθεσίας στον Πύργο, όπου οι γονείς φέρονται να πούλησαν το μόλις λίγων ημερών μωράκι τους για να αγοράσουν με τα χρήματα… ένα αυτοκίνητο.

Η αδιανόητη υπόθεση εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, που έδρασαν μεθοδικά ώστε να δέσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ilialive.gr, πρόκειται για οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου, που φέρεται να πούλησε το παιδί της, τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του. Μάλιστα, η πληροφορία περιήλθε στη γνώση των αρχών από την ίδια την 42χρονη μητέρα του παιδιού.

Πώς έγινε η παράνομη υιοθεσία

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, η γυναίκα γέννησε στις 5 Ιανουαρίου 2026, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Τρεις ημέρες μετά, στις 8 του μήνα, η 42χρονη έλαβε εξιτήριο.

Ωστόσο, φέρεται ήδη να είχε συνεννοηθεί για την παράνομη υιοθεσία κι έτσι η οικογένεια πούλησε το βρέφος σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι Ρομά από τα Λαστέικα Πύργου, που όμως ζει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα, οι γονείς του βρέφους φέρονται να αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως είχαν όλα τα κομμάτια του παζλ, όμως έπρεπε να επιβεβαιώσουν τα δεδομένα και να «δέσουν» την υπόθεση. Αφού έλεγξαν τις διαδικασίες της γέννησης του παιδιού, το εξιτήριο, την αγορά του αυτοκινήτου από την οικογένεια, περίμεναν το χρόνο που η «ανάδοχη» οικογένεια θα βρισκόταν και πάλι στην Ηλεία με το παιδί. Αυτό συνέβη στις 17 Νοεμβρίου, οπότε και οι αστυνομικοί παρακολουθώντας τον χώρο όπου ανέμεναν την άφιξη της οικογένειας, εντόπισαν το μωράκι, στα Λαστέικα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί παρέλαβαν το παιδάκι και το μετέφεραν για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Με βαρύ ποινικό μητρώο οι βιολογικοί γονείς

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός ποινικός με διαβόητο προσωνύμιο, ενώ και η μητέρα έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Ο πατέρας έχει εμπλακεί σε ληστείες και κλοπές, ενώ έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη ύστερα από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη σε κοντινή απόσταση, έπειτα από λίγη ώρα.