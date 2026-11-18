Ήπιες οι βροχές έως την Κυριακή 22 Νοέμβριου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο.

Στον πρώτο χάρτη της επικράτειας αποτυπώνεται η εκτιμώμενη συνολική αθροιστική βροχόπτωση έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τις διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε να υποδηλώνουν τα αναμενόμενα ύψη βροχής.

Αχνές γαλάζιες αποχρώσεις (0–3 mm) : Πρόκειται για περιοχές όπου αναμένονται κατά βάση ασθενείς, τοπικού χαρακτήρα βροχές, με τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης να μην ξεπερνούν τα 3 χιλιοστά μέχρι και την Κυριακή.

(0–3 mm) : Πρόκειται για περιοχές όπου αναμένονται κατά βάση ασθενείς, τοπικού χαρακτήρα βροχές, με τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης να μην ξεπερνούν τα 3 χιλιοστά μέχρι και την Κυριακή. Πιο έντονες μπλε αποχρώσεις (4–15 mm) : Στις περιοχές αυτές αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις, κατά διαστήματα έως και μέτριας έντασης, με τα αθροιστικά ύψη βροχής να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 15 χιλιοστών.

(4–15 mm) : Στις περιοχές αυτές αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις, κατά διαστήματα έως και μέτριας έντασης, με τα αθροιστικά ύψη βροχής να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 15 χιλιοστών. Περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας (25–55 mm, τοπικά έως 60 mm) : Εδώ εντοπίζονται τα μεγαλύτερα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης, διότι οι βροχές θα είναι πιο γενικευμένες και κατά περιόδους θα έχουν πιο αυξημένη ένταση, όχι όμως ακραία.

Συνολικά, μέχρι και την Κυριακή, βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στη Δυτική και Νότια Κρήτη. Στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ήπια και τοπικού χαρακτήρα, ενώ στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, όπως φαίνεται και από τον χάρτη, θα είναι κατά διαστήματα πιο γενικευμένες και λίγο πιο δυνατές.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερα αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα για την Αθήνα και την Αττική, οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις θα παραμείνουν σχετικά περιορισμένες, κάτι το οποίο θα ισχύσει γενικά και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΑΝΕΜΟΙ

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν κατά βάση από Δυτικές και Νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4-6 μποφόρ και κατά διαστήματα έως 7 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο οι εντάσεις θα φτάνουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, διότι στο Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 6-7 μποφόρ.

Οι εντάσεις αυτές δεν παραπέμπουν σε κάποια ακραία ανεμολογική κατάσταση, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά αυξημένο κυματισμό, κυρίως σε περισσότερο εκτεθειμένες θαλάσσιες περιοχές.

Άρα, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει κατά τόπους αστάθεια, με το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων να συγκεντρώνεται στη Δυτική και ιδιαίτερα στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογες μεταβολές.

