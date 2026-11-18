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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της Klabin, της μεγαλύτερης χαρτοβιομηχανίας της Βραζιλίας, στην πόλη Οτασίλιο Κόστα, στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα, στη νότια χώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και τον τραυματισμό τουλάχιστον δέκα εργαζομένων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, η έκρηξη προκλήθηκε από λέβητα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Μετά το περιστατικό, η λειτουργία της μονάδας ανεστάλη, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Το μέγεθος της έκρηξης αποτυπώνεται στις εικόνες που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, στις οποίες διακρίνεται μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ καταγράφονται και σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.