Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το σχέδιο δολοφονίας και τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα ήταν στο τελικό του στάδιο. Σημειώνεται ότι χάλασε τα σχέδια των εμπνευστών και οργανωτών του η ΕΥΠ σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Ως κύριος υπεύθυνος του συνολικού σχεδιασμού εμφανίζεται ένας Ιρανός, μέλος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος προσέγγισε τον καταζητούμενο από το FBI ναρκοβαρόνο Ζιντάστι.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, ο Ζιντάστι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ιρανικού δικτύου, το οποίο είναι υπεύθυνο για δολοφονικές επιθέσεις Ιρανών αντιφρονούντων.

Ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην εκστρατεία καταστολής του ιρανικού καθεστώτος εναντίον αντιφρονούντων και δημοσιογράφων ιρανικής καταγωγής στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μεγάλη έρευνα του BBC έχει αποκαλύψει τον τρόπο που λειτουργούσε και έχει καταγράψει μαρτυρίες που στοχοποιήθηκαν. Ανάμεσά τους, είναι και μια παρουσιάστρια του δορυφορικού καναλιού Iran International που εδρεύει στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει η παρουσιάστρια Σίμα Σαμπέτ, «ήθελαν να βάλουν βόμβα στο αυτοκίνητό μου. Έλαβε οδηγίες να με ακολουθήσει στους διαδρόμους, στο ασανσέρ, ή κάπου μέσα στο κτίριο και απλά να με μαχαιρώσει. Ήταν η μονάδα 840 της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και έδωσε την εντολή σε ένα άτομο που ήταν ένας Σύρος διοικητής. Και ήταν αυτός που ήταν διπλός πράκτορας. Και για αυτό είμαι ζωντανή αυτή τη στιγμή».

Ο Ζιντάστι, βαρόνος των ναρκωτικών με διασυνδέσεις στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, φέρεται να βρίσκεται πίσω από ένα σκοτεινό δίκτυο που οι Αρχές συνδέουν με δολοφονίες και απαγωγές αντιφρονούντων σε τρεις ηπείρους.

H διαδρομή του ξεκινά από το δυτικό Ιράν, συνεχίζει στην Τουρκία και πέρα από αυτή με τις Αρχές διαφορετικών χωρών να τον συνδέουν με μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, ξέπλυμα χρήματος και συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών.

Δύο δολοφονίες στην Τουρκία, ενός ιδιοκτήτη περσικού τηλεοπτικού σταθμού και ενός Ιρανού αντιφρονούντα, καθώς και την απαγωγή άλλου ένα, έδωσαν το έναυσμα για να ερευνηθούν οι κινήσεις του Ζιντάστι.

Η συνεργασία της ΕΥΠ με τις ξένες υπηρεσίες και τα ταξίδια στο Ιράν

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά τη διαβίβαση των πρώτων πληροφοριών από τις ελληνικές αρχές, τον Μάρτιο του 2026. Ακολούθησε στενή συνεργασία της ΕΥΠ με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, με αντικείμενο την εξακρίβωση των διασυνδέσεων του δικτύου και την αποτροπή της επίθεσης.

Μάλιστα, το ισραηλινό Μέσο ynet, αναφέρει ότι η Μοσάντ παρείχε πληροφορίες στις ελληνικές και βορειομακεδονικές αρχές, συμβάλλοντας στον εντοπισμό του δικτύου και στην αποτροπή της επίθεσης.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ιράν και χώρα του Κόλπου. Στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για τρεις εμπλεκομένους που ταξίδεψαν στις συγκεκριμένες χώρες, ενώ άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό τους σε πέντε.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μετακινήσεων, οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Ιρανό συντονιστή, από τον οποίο έλαβαν οδηγίες σχετικά με την επιλογή του στόχου, τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης της επίθεσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι από την έρευνα «διαπιστώθηκε η αμοιβαία σύνδεση των ατόμων, καθώς και η σύνδεσή τους με αλλοδαπούς πολίτες». Παράλληλα, επισήμανε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως οι εμπλεκόμενοι σχεδίαζαν «να διαπράξουν τρομοκρατική πράξη εναντίον στόχου στο έδαφος άλλης χώρας».

Οι πέντε συλλήψεις, οι προφυλακίσεις και τα ευρήματα

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι πληροφορίες για τον τόπο των συλλήψεων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις συλλήψεις στα Σκόπια και στο Κουμάνοβο και μία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο, και οι πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις δύο πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας. Διαφορετικά στοιχεία καταγράφονται και για τις ηλικίες των εμπλεκομένων, με τις σχετικές αναφορές να τις προσδιορίζουν από 29 έως 73 ετών και την ΕΡΤ από 22 έως 73 ετών.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για 30 ημέρες και μεταφέρθηκαν σε φυλακές των Σκοπίων, ενώ ο πέμπτος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Κατά τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας, σχεδιάγραμμα στο οποίο είχε επισημανθεί συγκεκριμένη τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας και αναμένεται να διαβιβαστούν στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.