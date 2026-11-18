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Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει η ανακάλυψη σοβαρού κενού ασφαλείας στη Java, μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στον κόσμο, καθώς η ευπάθεια μπορεί να επιτρέψει σε χάκερ να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα, ακόμη και χωρίς να γνωρίζουν κωδικούς πρόσβασης. Οι κυβερνοαρχές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας καλούν επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς να εγκαταστήσουν άμεσα τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας.

Η ευπάθεια, με την ονομασία «Java4Shell» και τον κωδικό CVE-2026-114938, εντοπίστηκε από την αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας Calif με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, η σοβαρότητα της ανακάλυψης οδήγησε τη Νότια Κορέα στη σύγκληση έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές κυβερνοασφάλειας.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εξέδωσε την Τετάρτη (18/11) επείγουσα ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη ευπάθεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.

Πώς μπορούν οι χάκερ να εκμεταλλευτούν το κενό ασφαλείας

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο OpenJDK, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών Java, και συγκεκριμένα σε μηχανισμό που αποκωδικοποιεί δεδομένα Base64.

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται σε πολλές καθημερινές λειτουργίες ψηφιακών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η ταυτοποίηση χρηστών, η διαχείριση αρχείων και η ανταλλαγή δεδομένων.

Οι ερευνητές της Calif διαπίστωσαν ότι, υπό συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, κακόβουλα δεδομένα μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση της μνήμης ενός συστήματος.

Η εκμετάλλευση του προβλήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση εφαρμογών, διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών ή ακόμη και εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού από απόσταση.

Το ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε ορισμένες εφαρμογές δεν απαιτείται ο επιτιθέμενος να διαθέτει λογαριασμό χρήστη ή να έχει προηγουμένως συνδεθεί στο σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι ευάλωτες υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο κυβερνοεγκληματιών.

Η ευπάθεια έχει λάβει βαθμολογία σοβαρότητας 8,1 στα 10 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Oracle, ενώ οι ερευνητές της Calif την αξιολογούν με 9,2 στα 10, χρησιμοποιώντας διαφορετική έκδοση του συστήματος βαθμολόγησης.

Στο επίκεντρο τράπεζες, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές

Η Java χρησιμοποιείται ευρέως σε πληροφοριακά συστήματα τραπεζών, τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, αερομεταφορών, δημόσιων υπηρεσιών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Calif, τεχνολογίες Java χρησιμοποιούνται από περίπου το 90% των εταιρειών που περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune 500.

Οι ερευνητές έχουν επιδείξει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ευπάθειας σε διαδεδομένες εταιρικές εφαρμογές, όπως οι Keycloak, Jira, Confluence, JFrog Artifactory, Jenkins και PingFederate.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές εξυπηρετούν λειτουργίες όπως η διαχείριση έργων, ο έλεγχος ταυτότητας χρηστών και η αυτοματοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού.

Η Calif αναφέρει ότι πραγματοποίησε επίσης δοκιμές σε συστήματα Apache Kafka, Solr και Elasticsearch, στα οποία ορισμένα σενάρια εκμετάλλευσης απαιτούν προηγούμενη ταυτοποίηση του επιτιθέμενου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις των παραπάνω εφαρμογών είναι ευάλωτες.

Ο πραγματικός κίνδυνος εξαρτάται από την έκδοση του λογισμικού, τον επεξεργαστή του διακομιστή και τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή διαχειρίζεται τα εισερχόμενα δεδομένα.

Έκτακτη σύσκεψη στη Νότια Κορέα και προειδοποιήσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη

Σύμφωνα με το Reuters, το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε την Τρίτη (17/11) έκτακτη σύσκεψη με αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να εξεταστούν προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της απειλής.

Η Java χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις πληροφοριακές υποδομές της χώρας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) κάλεσε τους οργανισμούς να προχωρήσουν σε άμεσες ενημερώσεις των ευάλωτων συστημάτων.

Η αμερικανική υπηρεσία υπογράμμισε ότι ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει και περιβάλλοντα Java τα οποία είναι ενσωματωμένα σε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών, καθώς συχνά δεν εμφανίζονται ως ξεχωριστές εγκαταστάσεις.

Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) προειδοποίησε ότι η ευπάθεια ενδέχεται να επιτρέψει σε επιτιθέμενους να αποκτήσουν τον έλεγχο υπολογιστικών συστημάτων ή να διαταράξουν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή υπηρεσία CERT-EU εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία εφαρμογών που είναι απευθείας προσβάσιμες από το διαδίκτυο.

Προειδοποίηση εξέδωσε και η κινεζική Tencent Cloud, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες και κατάληψης ευάλωτων διακομιστών.

Τι αναφέρει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα

Η ελληνική Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποίησε ότι το Java4Shell αποτελεί σοβαρή απειλή για πληροφοριακά συστήματα οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωση της 18ης Νοεμβρίου υπογραμμίζει ότι η ευπάθεια μπορεί να επιτρέψει σε απομακρυσμένο επιτιθέμενο να προκαλέσει αλλοίωση μνήμης, διαρροή πληροφοριών, διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών ή εκτέλεση κακόβουλου κώδικα.

Η Αρχή καλεί τους διαχειριστές συστημάτων να εντοπίσουν όλες τις εγκαταστάσεις Java, να εφαρμόσουν τις διαθέσιμες διορθώσεις ασφαλείας και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε κρίσιμες υποδομές.

Συστήνει επίσης την παρακολούθηση των αρχείων καταγραφής και της λειτουργίας των συστημάτων για ενδείξεις ασυνήθιστης δραστηριότητας.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως επιχειρήσεις, οργανισμούς και διαχειριστές υποδομών και όχι κάθε προσωπικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή Java.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντόπισε την ευπάθεια σε μία ώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύφθηκε το κενό ασφαλείας.

Η αμερικανική εταιρεία Calif χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να επιταχύνει τον εντοπισμό και την ανάλυση του προβλήματος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ερευνητής Κουάνγκ Λουόνγκ χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να ανακαλύψει την ευπάθεια και άλλες δύο ώρες για να αναπτύξει την πρώτη λειτουργική επίδειξη εκμετάλλευσής της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το κόστος χρήσης των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν μικρότερο από 200 δολάρια.

Οι αποκαλύψεις αυτές αναδεικνύουν μια νέα πραγματικότητα στην κυβερνοασφάλεια: η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίζουν ταχύτερα επικίνδυνες αδυναμίες, αλλά τα ίδια εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν και από κυβερνοεγκληματίες.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η ταχύτητα εντοπισμού και εκμετάλλευσης ευπαθειών περιορίζει πλέον σημαντικά το χρονικό περιθώριο που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για να προστατεύσουν τα συστήματά τους.

Υπάρχουν επιβεβαιωμένες κυβερνοεπιθέσεις;

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις που να συνδέονται με την εκμετάλλευση του Java4Shell.

Σύμφωνα με το Reuters, οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας της Γερμανίας και της Ολλανδίας ανέφεραν την Τετάρτη ότι δεν γνώριζαν περιστατικά επιτυχούς εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης ευπάθειας.

Ερευνητές ασφαλείας έχουν επιδείξει σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα ότι το πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι χάκερ έχουν ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πραγματικούς στόχους.

Επιπλέον, το Reuters αναφέρει ότι οι πρόσφατες διακοπές λειτουργίας τεχνολογικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και περιστατικά στις ΗΠΑ, δεν έχουν συνδεθεί από τις αρμόδιες αρχές με το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας.

Η Oracle κυκλοφόρησε διορθώσεις ασφαλείας

Η Oracle και το έργο OpenJDK διέθεσαν στις 17 Νοεμβρίου ενημερώσεις λογισμικού που διορθώνουν την ευπάθεια.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή CERT-EU, το πρόβλημα επηρεάζει συγκεκριμένες εκδόσεις των Java 17, 21, 25 και 27, καθώς και ορισμένες ειδικές εκδόσεις άλλων προϊόντων της οικογένειας Java.

Για την εκμετάλλευσή του απαιτούνται επίσης συγκεκριμένες δυνατότητες επεξεργαστή, οι οποίες υποστηρίζονται από ορισμένα σύγχρονα συστήματα Intel και AMD.

Οι διαχειριστές καλούνται να ελέγξουν όχι μόνο τις εγκαταστάσεις Java στους διακομιστές τους, αλλά και τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιβάλλον εκτέλεσης.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμες διορθώσεις, συνιστάται η άμεση εγκατάστασή τους και η επανεκκίνηση των σχετικών υπηρεσιών, ώστε να ενεργοποιηθεί η προστασία.

Η ταχύτητα εφαρμογής των ενημερώσεων θεωρείται κρίσιμη, καθώς η δημοσιοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών της ευπάθειας δημιουργεί τον κίνδυνο να επιχειρήσουν κυβερνοεγκληματίες να την εκμεταλλευτούν πριν προστατευτούν όλα τα ευάλωτα συστήματα.