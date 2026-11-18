Το ζήτημα των πολυκατοικιών της Κυψέλης, που έχουν υποστεί ζημιές κατά τις εργασίες του μετρό, τέθηκε και πάλι στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Υπήρξε ενημέρωση του σώματος από τον νομικό εκπρόσωπο των κατοίκων και από τον πραγματογνώμονα, κυρίως για το ζήτημα της επικινδυνότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίτημα συνάντηση με εκπροσώπους των κατοίκων των πολυκατοικιών της Κυψέλης που έχουν πληγεί.

Ο ανάδοχος έστειλε ένα έγγραφο, στο οποίο ζητά να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας, «γιατί το ένα πέδιλο στην πολυκατοικία της οδού Σπετσών δεν πατάει και χρήζει άμεσης ενίσχυσης, τουλάχιστον προσωρινής, μέχρι να βρεθεί τελική λύση», είπε αρχικά κατά την τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και συνέχισε: «Όταν σου στέλνουν επίσημο έγγραφο, που λέει ότι το ένα πέδιλο δεν πατάει και χρειάζεται άμεσα άρση επικινδυνότητας, εσείς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει; Εγώ σαν μηχανικός καταλαβαίνω ότι υπάρχει κίνδυνος και μάλιστα μεγάλος».

«Γι’ αυτό και παίρνω την ευθύνη και στέλνω ένα χαρτί και λέω να γίνει εκκένωση του κτιρίου. Και παίρνει την ευθύνη και το ρίσκο η Ελληνικό Μετρό και όλοι οι υπεύθυνοι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Και έχει σταλεί επίσης από την Ελληνικό Μετρό ένα χαρτί, το οποίο ζητά την άδεια της Οδοποιίας για να στήσει ικριώματα, για να προχωρήσει σε δράσεις άρσης επικινδυνότητας σε μια σειρά από πολυκατοικίες στη Σπετσών. Λέει το χαρτί δηλαδή άρσης επικινδυνότητας. Άρα, για να γίνει άρση επικινδυνότητας, υπάρχει κίνδυνος. Γι’ αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπαμε στη σύσκεψη ότι συμφωνήσαμε πως οι μηχανικοί θα μπουν σε όλα τα σπίτια. Και τηρήθηκε. Και οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια και μπήκαν οι μηχανικοί και έκαναν τις καταγραφές και περιμένουμε τις μελέτες. Στη συνέχεια όμως, το βήμα που έγινε δεν είχε συμφωνηθεί.», εξήγησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Χάρης Δούκας υπενθύμισε: «Είχαμε πει ότι μετά θα παρουσιαστούν οι μελέτες και με βάση τις μελέτες θα προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις». «Αντί γι’ αυτό, ξεκίνησε μία διαδικασία, η οποία μάλιστα για το ένα το κτίριο στη Σπετσών ήταν ιδιαίτερα άγαρμπη, οφείλω να πω. Δηλαδή ξεκίνησαν εκεί να πηγαίνουν άσφαλτο, τσιμέντα και διάφορα άλλα, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση. Οι κάτοικοι θορυβήθηκαν και είναι και λογικό, γιατί μένουν εκεί και έχουν μια μεγάλη αγωνία», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χάρης Δούκας είπε: «Εμείς, ως δημοτική Αρχή ενημερώνουμε συνέχεια για τις εξελίξεις και ζητάμε να υπάρχει μηδενικό ρίσκο σε όλες τις δράσεις. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο σε τέτοιες παρεμβάσεις να υπάρχει εκκένωση για να μπορούν να γίνουν». «Εδώ σε πιο απλά πράγματα, που είναι μονώσεις και υαλοπίνακες, φεύγει ο κόσμος από τους χώρους την ώρα της εργασίας. Τώρα εδώ θα γίνονται στα υποστυλώματα και θα μένουν;», διερωτήθηκε. «Από εκεί και πέρα, οι μηχανικοί θα αναλάβουν τις ευθύνες, όμως οφείλω να πω ότι εδώ έχει συμφωνηθεί μία διαδικασία και πρέπει να τηρηθεί. Γιατί αν δεν τηρηθεί, δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη στο έργο και στις διαδικασίες που υλοποιούνται. Και γι’ αυτό και λέω και πάλι, θέλουμε τις μελέτες», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι έχει δοθεί εντολή στην Πολεοδομία να πάει να ελέγξει τα σπίτια στην Κυψέλη. «Ζητάμε συνάντηση, δεν κάνουμε βήμα πίσω στη συμφωνία που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, που έλεγε ότι θέλουμε τις μελέτες για να προχωρήσουμε στις προηγούμενες αποκαταστάσεις και θεωρούμε ότι αυτό το βήμα το οποίο έκαναν, να ξεκινήσουν μόνοι τους χωρίς τη διαδικασία, ήταν λάθος βήμα και θέλουμε να δούμε τις μελέτες». «Προφανώς θα κάνουμε επιστολή σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους εκπροσώπους τους και θα ζητάμε τη συνάντηση με τα θέματα τα οποία έχουμε ήδη βάλει», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.