Ταξιδιωτικές εμπειρίες με βάση τη διάθεση, το budget και την ανάγκη για κάτι διαφορετικό αναζητούν οι Έλληνες ταξιδιώτες το 2027, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η Booking.com.

«Τα ταξίδια δεν αφορούν πλέον τόσο την τήρηση μιας συγκεκριμένης συνταγής, όσο την έκφραση της προσωπικότητας και των επιθυμιών κάθε ταξιδιώτη. Οι άνθρωποι επαναπροσδιορίζουν το πώς, το γιατί και με ποιον ταξιδεύουν, ενώ η τεχνολογία τούς προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση στις επιλογές τους» ανέφερε ο Alessandro Callari, Regional Manager για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Νότια Μεσόγειο στην Booking.com,

Με βάση στοιχεία από περισσότερους από 28.000 ταξιδιώτες σε 32 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 503 ερωτηθέντων από την Ελλάδα, καθώς και τις απόψεις εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν και κάνουν κρατήσεις για ταξίδια, η Booking.com ανέδειξε εννέα βασικές προβλέψεις που αναμένεται να χαρακτηρίσουν το 2027.

1. Plot Twist Trips: Διακοπές έξω από τα συνηθισμένα

Η πρώτη τάση αφορά την επιθυμία των Ελλήνων ταξιδιωτών να ξεφύγουν από τις καθιερωμένες επιλογές τους και να δοκιμάσουν εμπειρίες που δεν θα περίμεναν ούτε οι ίδιοι από τον εαυτό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των Ελλήνων ταξιδιωτών ενδιαφέρεται να επιλέξει διακοπές ειδικά για να κάνει κάτι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα και τις συνήθειές του.

Η αντίδραση των άλλων αποτελεί επίσης μέρος της εμπειρίας, καθώς το 25% δηλώνει ότι θέλει ενεργά να εκπλήξει φίλους και συγγενείς με τις ταξιδιωτικές του επιλογές. Πρόκειται για ταξίδια που ανατρέπουν τα συνηθισμένα, ξεφεύγουν από όσα οι άλλοι θεωρούν δεδομένα και αφήνουν χώρο για μια πραγματική έκπληξη.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες ταξιδιώτες 32% έχει διαγράψει ή αποφύγει να δημοσιεύσει περιεχόμενο από διακοπές επειδή το ταξίδι τού φάνηκε υπερβολικά προβλέψιμο ή συνηθισμένο.

2. Social Currency: Τα χρήματα καθορίζουν και τους συνταξιδιώτες

Το budget ενός ταξιδιού δεν επηρεάζει πλέον μόνο την επιλογή προορισμού, αλλά και το ποιοι τελικά θα συμμετέχουν σε αυτό. Το 2027, οι οικονομικές συνήθειες και οι διαφορετικές προσδοκίες γύρω από τα χρήματα φαίνεται να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής παρέας.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες ταξιδιώτες (48%) δηλώνουν ότι έχουν επανεξετάσει ποιον θα προσκαλέσουν σε ένα ταξίδι λόγω διαφορών στις συνήθειες δαπανών, ενώ το 49% έχει βιώσει εντάσεις ή διαφωνίες κατά τη διάρκεια διακοπών εξαιτίας διαφορετικών προσδοκιών σχετικά με τα χρήματα.

Για το 38% των Ελλήνων ταξιδιωτών, η απόφαση ήταν ακόμη πιο δραστική, καθώς παραδέχονται ότι έχουν αποκλείσει εντελώς κάποιο άτομο από μια ταξιδιωτική παρέα. Η τάση επεκτείνεται και στις οικογένειες, με το 56% των Ελλήνων γονέων να δηλώνει ότι θα ήθελε να ταξιδέψει χωρίς τα παιδιά του, ώστε να μπορεί να διαθέσει περισσότερα χρήματα για τον εαυτό του.

3. Vibe Check(In): Επιλογή προορισμού με βάση τη διάθεση

Το 2027, η επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού φαίνεται να εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πώς θέλουν να νιώσουν οι ταξιδιώτες και λιγότερο από το ίδιο το μέρος που θα επισκεφθούν.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 88% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα επέλεγε έναν προορισμό διακοπών κυρίως με βάση το συναίσθημα ή τη διάθεση που θέλει να βιώσει, ενώ το 76% θα χρησιμοποιούσε ένα εργαλείο αναζήτησης που προτείνει προορισμούς ανάλογα με τη συναισθηματική του κατάσταση.

Η τάση είναι ακόμη πιο έντονη στη Gen Z. Το 66% των ταξιδιωτών της Gen Z στην Ελλάδα θα ήταν διατεθειμένο να μοιραστεί δεδομένα από wearables, στοιχεία από το κινητό του ή πληροφορίες σχετικά με τη διάθεσή του με έναν ταξιδιωτικό πάροχο, προκειμένου να λάβει πιο εξατομικευμένες προτάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στους Έλληνες boomers διαμορφώνεται στο 45%.

4. The All-Exclusive: Τέλος στα πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα;

Η τέταρτη τάση αφορά την επανεξέταση του παραδοσιακού μοντέλου all-inclusive, καθώς οι αλλαγές στην υγεία, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι τουλάχιστον μία αλλαγή που σχετίζεται με την υγεία, το σώμα ή τον τρόπο ζωής του έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την επιλογή προορισμού ή δραστηριοτήτων στις διακοπές.

Παράλληλα, οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν ολοένα μικρότερη διάθεση να πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Το 67% θα προτιμούσε ένα πακέτο διακοπών που να του επιτρέπει να αφαιρεί παροχές που δεν θεωρεί απαραίτητες.

Την ίδια στιγμή, το 55% δηλώνει ότι οι διατροφικές του συνήθειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή καταλύματος ή ακόμη και προορισμού, δείχνοντας ότι οι ταξιδιωτικές επιλογές προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στον τρόπο ζωής του κάθε ταξιδιώτη.

5. Trip to the Beyond: Αυξάνεται το ενδιαφέρον για παραφυσικές εμπειρίες

Μια πιο ασυνήθιστη μορφή θεματικού τουρισμού φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές διακοπές αναψυχής και συνδέονται με το μυστήριο, το παραφυσικό και υπαρξιακά ερωτήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 64% των Ελλήνων ταξιδιωτών ενδιαφέρεται για εμπειρίες που σχετίζονται με παραφυσικά φαινόμενα, ιστορίες στοιχειωμένων τόπων και ανεξήγητα γεγονότα.

Παράλληλα, το 40% δηλώνει ότι θα αναζητούσε μια εμπειρία με την ελπίδα να επικοινωνήσει με κάποιον από την «άλλη πλευρά», ενώ το 44% ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που εξερευνούν ζητήματα γύρω από τη μεταθανάτια ζωή, τον θάνατο ή την πνευματικότητα.

6. PTO: Powered by AI – Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη δουλειά στις διακοπές

Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αλλάζει και τη σχέση ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να αποσυνδέονται περισσότερο όσο βρίσκονται σε διακοπές.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 60% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει λιγότερο την τελευταία ημέρα των διακοπών του επειδή σκέφτεται την επιστροφή στη δουλειά, ενώ το 26% παίρνει μαζί του ακόμη και το laptop του, προκειμένου να παραμένει ενήμερο για τα επαγγελματικά του email.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 57% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει έναν AI βοηθό που θα αναλάμβανε μέρος των επαγγελματικών του υποχρεώσεων όσο βρίσκεται σε διακοπές. Παράλληλα, το 27% θα αισθανόταν άνετα να επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να διαχειρίζεται τα email και διοικητικές εργασίες κατά την απουσία του.

Για το 32%, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη ένα πλεονέκτημα: να το ενημερώνει για όσα έχασε όσο έλειπε, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παρατείνει τις διακοπές του κατά μία επιπλέον ημέρα.

7. Hotel in the Sky: Η εμπειρία ευεξίας ξεκινά από την πτήση

Η έβδομη τάση αφορά την αυξανόμενη σημασία της άνεσης και της ευεξίας ήδη από τη διάρκεια της πτήσης, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία πριν ακόμη φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα πραγματοποιούσε ένα πολύ μακρινό ταξίδι, εφόσον γνώριζε ότι θα έφτανε στον προορισμό του ξεκούραστο και ανανεωμένο.

Ανάμεσα στις παροχές που θα ήθελαν να έχουν κατά τη διάρκεια της πτήσης, το 37% αναφέρει ειδικά διαμορφωμένα μενού φαγητού και ποτών ή καθοδήγηση σχετικά με την κατανάλωση καφεΐνης, με στόχο τη βελτίωση του ύπνου.

Παράλληλα, το 28% ενδιαφέρεται για ειδικό φωτισμό που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων του jet lag, ενώ το 19% θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του skincare kits κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιπλέον, περισσότεροι από ένας στους πέντε Έλληνες ταξιδιώτες (22%) θα επέλεγαν ακόμη και μια ειδικά διαμορφωμένη ήσυχη ζώνη στην καμπίνα χωρίς την παρουσία παιδιών.

8. Sweat Synergy: Αθλητικός τουρισμός και νέες φιλίες

Η όγδοη τάση συνδέει τα solo ταξίδια με τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και τη δημιουργία ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 62% των Ελλήνων ταξιδιωτών που έχουν ταξιδέψει μόνοι δηλώνει ότι μια κοινή δραστηριότητα ή αθλητική πρόκληση οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας σχέσης ή φιλίας.

Παράλληλα, το 56% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, σε μια κοινότητα ατόμων με παρόμοια αθλητικά ενδιαφέροντα ή τρόπο ζωής.

Την ίδια στιγμή, το 60% των Ελλήνων solo travellers που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε ένα fitness ή αθλητικό event αναζητούν κάτι περισσότερο από την ίδια τη διοργάνωση: την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες και φιλίες με διάρκεια.

9. Trailside Therapy: Οι διακοπές ως ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία

Η ένατη τάση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι διακοπές μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρία για πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών, πέρα από τις παραδοσιακές ρομαντικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισοί Έλληνες ταξιδιώτες (45%) θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι με στόχο να αντιμετωπίσουν ή να επιλύσουν διαφωνίες και συγκρούσεις στη σχέση τους.

Παράλληλα, το 86% δηλώνει ότι τουλάχιστον μία δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών το βοηθά να κάνει πιο ειλικρινείς ή δύσκολες συζητήσεις.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που θεωρούνται πιο αποτελεσματικές για αυτόν τον σκοπό βρίσκεται το περπάτημα ή η πεζοπορία μαζί, επιλογή που συγκεντρώνει ποσοστό 40% μεταξύ των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ