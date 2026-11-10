Κυψέλη: Άρχισαν οι έλεγχοι στα θεμέλια 20 κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από το Μετρό – Τι ζητούν οι κάτοικοι

Άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι στα θεμέλια 20 κτιρίων στην Κυψέλη, που υπέστησαν ζημιές από τον μετροπόντικα.

Οι έλεγχοι άρχισαν από την οδό Σπετσών, όπου έχουν καταγραφεί φθορές σε κτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, με στόχο να εξακριβωθεί η κατάσταση των θεμελίων τους και να διαπιστωθεί, εάν απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για περίπου 200 διαμερίσματα. Κάποιοι από τους κατοίκους έχουν αποχωρήσει προσωρινά από τα σπίτια τους, ενώ όσοι εξακολουθούν να διαβιούν εκεί, βιώνουν μία κατάσταση αβεβαιότητας για το τι θα συμβεί.

Έρευνες με ειδικά μηχανήματα, σκάνερ και υπερήχους

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιούνται εκσκαφές περιμετρικά σε συγκεκριμένες κολώνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τεχνικών και των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν έρευνες με ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σκάνερ και υπερήχους, ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση των θεμελίων και να αξιολογηθεί η έκταση των ζημιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα εξεταστεί, εάν απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών. Η διαδικασία αναμένεται να έχει διάρκεια, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των κτιρίων, που πρέπει να ελεγχθεί.

Τι ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι ζητούν να τους παραδοθούν οι τεχνικές εκθέσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα κτίρια, αλλά και να πραγματοποιηθούν στατικές μελέτες, όπως έχει προτείνει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω του πορίσματός του.

Ζητούν, επιπλέον, να μην συνεχιστούν οι εργασίες του Μετρό, εφόσον ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια.