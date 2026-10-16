Δούκας για τις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης: «Θέλουμε να γίνει μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο»

Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για το θέμα που έχει προκύψει με τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που επλήγησαν από τα έργα του μετρό. Εξερχόμενος, αναφέρθηκε στα τρία βασικά ζητήματα που έθεσε, τόνισε ότι συμφωνήθηκε να διενεργηθούν νέοι, εκτενείς έλεγχοι από πραγματογνώμονες, αλλά και πως ένα κτίριο έχει χαρακτηριστεί κόκκινο.

Συγκεκριμένα ο κ. Δούκας δήλωσε:

«Oλοκληρώθηκε η συνάντηση και βάλαμε τρία βασικά για εμάς ζητήματα. Το πρώτο είναι η οριστική καταγραφή των ζημιών. Γιατί έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή, αλλά από εκεί και πέρα έχει εξειδικευτεί το φαινόμενο, υπάρχουν επιπλέον ρηγματώσεις και οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ αφορούσαν μήνες πριν. ‘Αρα, ζητήσαμε άμεσα να υπάρξει ένας μηχανικός από την εταιρεία, ένας πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και ο εκπρόσωπος των κατοίκων, τρεις μηχανικοί, και άμεσα να ανοίξουν τα σπίτια, να γίνει οριστική καταγραφή των ζημιών. Αυτό και συμφωνήθηκε.

Ζητήσαμε κι άλλα δύο θέματα, στα οποία δεν υπάρχει ακόμα κατάληξη. Θα προχωρήσουμε στο πρώτο βήμα και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, που θα πρέπει να ακολουθήσουν αμέσως μετά την οριστική καταγραφή των ζημιών. Θέλουμε να γίνει μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για εμάς και να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχουμε το πρώτο έγγραφο που θα λέει τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι, να ξέρουμε πότε θα έχουμε τη μελέτη και σε πόσο διάστημα θα έχει προχωρήσει η αποκατάσταση.

Επίσης, εμείς ρωτήσαμε και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι αναλύσεις για το αν τελικά υπάρχουν κτίρια, τα οποία ακόμα και μετά τον τρίτο έλεγχο είναι κόκκινα. Υπάρχει, μας ενημέρωσαν σήμερα, κτίριο το οποίο παραμένει κόκκινο, με ό,τι αυτό σημαίνει, μετά και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας. Στην Κυψέλη. Γι’ αυτό δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία».

Ο κ. Δούκας κατέληξε λέγοντας:

«Θέσαμε όλα τα θέματα ασφάλειας, βάλαμε ακόμα και το ζήτημα της απομάκρυνσης των κατοίκων όπου αυτό χρειαστεί. Μας ενημέρωσαν ότι για το συγκεκριμένο, αυτό, κτίριο, η μελέτη θα πάει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να αποφανθεί το ΤΕΕ εάν χρειάζεται να υπάρξει απομάκρυνση ή όχι. ‘Αρα, καταλαβαίνετε ότι τα θέματα είναι σύνθετα».