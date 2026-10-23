Κυψέλη: Νέες αυτοψίες των μηχανικών για τις ζημιές σε κτίρια από τα έργα του μετρό

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι αυτοψίες μηχανικών στα 14 κτίρια της Κυψέλης που εμφάνισαν ρωγμές εξαιτίας της διέλευσης του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του μετρό. Κλιμάκια του ΤΕΕ, της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου εταιρείας εξετάζουν τον φέροντα οργανισμό για την επικαιροποίηση των φθορών, έπειτα από συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και κατοίκους. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη μελέτης που θα καθορίσει τις εργασίες αποκατάστασης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ζημιές σε κτίρια στην Κυψέλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αυτοψίες μηχανικών στα πρώτα 14 κτίρια της Κυψέλης, που έχουν υποστεί ρωγμές από τη διέλευση του μετροπόντικα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.
  • Στόχος των ελέγχων του κλιμακίου των μηχανικών είναι να γίνει νέα καταγραφή των ζημιών και να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες ρωγμές έχουν διευρυνθεί, παραμένουν στα ίδια επίπεδα ή έχουν εμφανιστεί νέες φθορές.
  • Η επικαιροποίηση της καταγραφής των ζημιών αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπόνηση νέας μελέτης, η οποία θα καθορίσει τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αυτοψίες μηχανικών στα πρώτα 14 κτίρια της Κυψέλης, που έχουν υποστεί ρωγμές από τη διέλευση του μετροπόντικα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Κυψέλη: Άνοιξε ο δρόμος για την αποκατάσταση των διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από το Μετρό

Στόχος των ελέγχων του κλιμακίου των μηχανικών είναι να γίνει νέα καταγραφή των ζημιών και να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες ρωγμές έχουν διευρυνθεί, παραμένουν στα ίδια επίπεδα ή έχουν εμφανιστεί νέες φθορές.

Δούκας για τις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης: «Θέλουμε να γίνει μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο»

Στη διαδικασία συμμετέχουν μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου εταιρείας, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε ορισμένα σημεία πραγματοποιούνται διερευνητικές εργασίες για τον έλεγχο στοιχείων του φέροντος οργανισμού, όπως οι κολώνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν επηρεαστεί από τις ζημιές.

Η συνάντηση και η μελέτη

Η έναρξη των αυτοψιών κλιμακίου μηχανικών έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού και του υφυπουργού Υποδομών, κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Ταχιάος στη Βουλή: Δεν έχει προκύψει από καμία πραγματογνωμοσύνη η ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, η επικαιροποίηση της καταγραφής των ζημιών αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπόνηση νέας μελέτης, η οποία θα καθορίσει τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων.

Τα ευρήματα των ελέγχων αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν καταγραφεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ