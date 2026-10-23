Κυψέλη: Νέες αυτοψίες των μηχανικών για τις ζημιές σε κτίρια από τα έργα του μετρό

Συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αυτοψίες μηχανικών στα πρώτα 14 κτίρια της Κυψέλης, που έχουν υποστεί ρωγμές από τη διέλευση του μετροπόντικα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Στόχος των ελέγχων του κλιμακίου των μηχανικών είναι να γίνει νέα καταγραφή των ζημιών και να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες ρωγμές έχουν διευρυνθεί, παραμένουν στα ίδια επίπεδα ή έχουν εμφανιστεί νέες φθορές.

Στη διαδικασία συμμετέχουν μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου εταιρείας, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σε ορισμένα σημεία πραγματοποιούνται διερευνητικές εργασίες για τον έλεγχο στοιχείων του φέροντος οργανισμού, όπως οι κολώνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν επηρεαστεί από τις ζημιές.

Η συνάντηση και η μελέτη

Η έναρξη των αυτοψιών κλιμακίου μηχανικών έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού και του υφυπουργού Υποδομών, κατοίκων της περιοχής και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, η επικαιροποίηση της καταγραφής των ζημιών αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπόνηση νέας μελέτης, η οποία θα καθορίσει τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων.

Τα ευρήματα των ελέγχων αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των φθορών που έχουν καταγραφεί.