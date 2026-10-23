Βελόπουλος: Στην Αθήνα χειροκροτούν γιατί οι Αιγύπτιοι θέλουν AOZ αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνουν τη Μονή Σινά

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επικρίνει τη στάση της Αθήνας απέναντι στις διεθνείς αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, συνδέοντας τις εξελίξεις για την ΑΟΖ με τη Μονή Σινά. Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, αντιπαραβάλλοντας τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα στην Κύπρο με την οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών.

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Πολιτική

Ο Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει σε δήλωσή του για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Γερμανία: Πλήρης αλληλεγγύη προς την Ελλάδα για το Τουρκολιβυκό, αλλά η συζήτηση για κυρώσεις πάει πολύ μακριά. Οι ΗΠΑ το ίδιο και κατά τα λοιπά στην Αθήνα χειροκροτούν γιατί οι Αιγύπτιοι θέλουν AOZ αλλά από ότι φαίνεται παίρνουν την Μονή Σινά».
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ασκεί παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της.
  • «Στην Κύπρο από 1η Οκτωβρίου, ο ΦΠΑ μηδενίστηκε σε κρέας, ψάρια, καφέ, γάλα, ζάχαρη, ψωμί, παιδικές τροφές και σε άλλα προϊόντα και στην Ελλάδα η κυβέρνηση μηδενίζει το εισόδημα των Ελλήνων για να πλουτίζουν καρτέλ και ολιγάρχες», δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Γερμανία: Πλήρης αλληλεγγύη προς την Ελλάδα για το Τουρκολιβυκό, αλλά η συζήτηση για κυρώσεις πάει πολύ μακριά. Οι ΗΠΑ το ίδιο και κατά τα λοιπά στην Αθήνα χειροκροτούν γιατί οι Αιγύπτιοι θέλουν AOZ αλλά από ότι φαίνεται παίρνουν την Μονή Σινά».

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«Η κυβέρνηση μηδενίζει το εισόδημα των Ελλήνων για να πλουτίζουν καρτέλ και ολιγάρχες»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και για το ζήτημα της ακρίβειας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της ενώ αναφέρεται στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, στην Κύπρο.

«Στην Κύπρο από 1η Οκτωβρίου, ο ΦΠΑ μηδενίστηκε σε κρέας, ψάρια, καφέ, γάλα, ζάχαρη, ψωμί, παιδικές τροφές και σε άλλα προϊόντα και στην Ελλάδα η κυβέρνηση μηδενίζει το εισόδημα των Ελλήνων για να πλουτίζουν καρτέλ και ολιγάρχες», δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

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«Ανίκανη η κυβέρνηση να πατάξει την φοροδιαφυγή»

Επιπροσθέτως ο κύριος Βελόπουλος χαρακτήρισε ανίκανη την κυβέρνηση στην πάταξη της φοροδιαφυγής δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«1 νομοσχέδιο φορολογικό κάθε μήνα, 2,7 δις για ψηφιοποίηση και τους απατεώνες τους έπιασαν απο καρφωτή πρώην υπαλλήλου.25 εκατομμύρια δημόσιο χρήμα έβαλαν στην τσέπη αλλά η Κυβέρνηση να μην ξεχάσει να επιβάλλει τα ψηφιακά Δελτία Αποστολής σε αγρότες και λαϊκατζήδες»

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