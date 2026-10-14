Κυριάκος Βελόπουλος: «”Βλάκες” Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία»

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, το ενεργειακό ζήτημα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, είχε η συγκεκριμένη πολιτική στάση στην ελληνική οικονομία.

«Βλάκες, βλάκες… ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε εάν ζητά συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό ή εάν επιμένει σε αυτόν, απάντησε: «Όχι, το εννοώ πλέον».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς «αφελείς και ημιμαθείς», συνεχίζοντας την κριτική του για τη στάση τους στο ενεργειακό και απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην απομάκρυνση Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους ή Τουρκόφιλους» όσους, όπως είπε, χαίρονται με αυτή την εξέλιξη.