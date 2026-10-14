Κυριάκος Βελόπουλος: «”Βλάκες” Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε «βλάκες», «αφελείς και ημιμαθείς» τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία και στο ενεργειακό ζήτημα. Αναφέρθηκε επίσης στην απομάκρυνση Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους ή Τουρκόφιλους» όσους, χαίρονται με αυτή την εξέλιξη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, το ενεργειακό ζήτημα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Μιλώντας στην εκπομπή Kontra24, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς «Βλάκες, βλάκες… ζητώ συγγνώμη», προσθέτοντας στη συνέχεια: «Όχι, το εννοώ πλέον».
  • Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς «αφελείς και ημιμαθείς», συνεχίζοντας την κριτική του για τη στάση τους στο ενεργειακό και απέναντι στη Ρωσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, το ενεργειακό ζήτημα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, είχε η συγκεκριμένη πολιτική στάση στην ελληνική οικονομία.

«Βλάκες, βλάκες… ζητώ συγγνώμη», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε εάν ζητά συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό ή εάν επιμένει σε αυτόν, απάντησε: «Όχι, το εννοώ πλέον».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς «αφελείς και ημιμαθείς», συνεχίζοντας την κριτική του για τη στάση τους στο ενεργειακό και απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην απομάκρυνση Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους ή Τουρκόφιλους» όσους, όπως είπε, χαίρονται με αυτή την εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ