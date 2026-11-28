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Η Κρήτη και η Γαύδος εξακολουθούν να υποδέχονται μετανάστες οι οποίοι φτάνουν συνεχώς στην περιοχή, μέσα σε λέμβους και φουσκωτά, ψάχνοντας μία καλύτερη ζωή. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου είναι σε αυξημένη κινητοποίηση οι λιμενικές αρχές, ενώ ο συνολικός αριθμός των περισυλλεγέντων ανέρχεται σε περίπου 583 άτομα.

Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από τις 00:30, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, συνολικά 133 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στη Γαύδο και περισυνελέγησαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ άλλοι 36 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία Τρυπητή Σφακίων, όπου επίσης περισυνελέγησαν.

Σε νέα επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της Γαύδου σήμερα το πρωί, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 36 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ του νησιού.

Τέσσερις επιχειρήσεις στους Καλούς Λιμένες

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 378 αλλοδαποί.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δύο λέμβους νότια των Καλών Λιμένων, με περίπου 92 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε δεύτερη επιχείρηση, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 104 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, 24 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 80 αλλοδαπούς, ενώ σε τέταρτη επιχείρηση, νότια της ίδιας περιοχής, περισυνελέγησαν ακόμη 102 άτομα.

Και στις τέσσερις περιπτώσεις προορισμός των περισυλλεγέντων ήταν το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στις θαλάσσιες περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν κατά βάση καλές καιρικές συνθήκες, με νότιους ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ.

Ασφυκτική πίεση στο Λιμεναρχείο

Σύμφωνα με το neakriti, ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας από τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών, τους οποίους καλείται το υποστελεχωμένο λιμεναρχείο να διασώσει με το μικρό πλωτό ασθενοφόρο και με το πλωτό ΛΣ 138.

Από χθες έξω από το λιμεναρχείο Ιεράπετρας διανυκτέρευσαν 46 μετανάστες, ενώ σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, το πλωτό ΛΣ 138 εντόπισε και διέσωσε 45 ακόμη άτομα, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο δυτικά του Κουφονησίου Σητείας.

Επιστρέφοντας στο λιμάνι της Ιεράπετρας, εντόπισε άλλες δύο λέμβους με 100 περίπου μετανάστες πάνω στη νήσο Χρυσή, ενώ ταυτόχρονα άλλη μια λέμβος με 60 είχε φτάσει στην παραλία Αγιά Φωτιά, Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας.

Σε λίγη ώρα έξω από το λιμεναρχείο θα έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 250 μετανάστες, οι οποίοι θα παραμείνουν στην ύπαιθρο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης στεγασμένων χώρων για την παραμονή τους.