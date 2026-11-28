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Μαζί με το… πνεύμα των Χριστουγέννων, έρχονται και τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, με τους ελέγχους της αστυνομίας να εντατικοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη, ενώ το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν οι πρώτες συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο Ρέθυμνο αποθήκη που είχε μετατραπεί σε… χαρτοπαικτική λέσχη, προχωρώντας σε εννέα συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, οι οποίοι έπαιζαν πόκερ, βρίσκονται και δύο ανήλικοι, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη ένα άτομο, τον γονέα του ενός ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό του γονέα του έτερου ανήλικου.

Εντός της αποθήκης οι αστυνομικοί εντόπισαν χαρτιά, το ποσό των 3.500 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις κ.α.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για το συμβάν, ενώ οι έλεγχοι ενόψει των εορτών αναμένεται να είναι ακόμη πιο εντατικοί.